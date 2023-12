Entre Ríos podría ser la primera línea de la lucha contra las retenciones

Los productores entrerrianos están furiosos por la combinación de retenciones, precios del combustible liberado e insumos con impuesto país, que instrumentó el gobierno de Milei.

Entre Ríos fue la primera línea de la pelea del campo cuando Martín Lousteau lanzó la resolución 125. Alfredo de Angeli fue la punta de lanza de los famosos “piquetes de la abundancia” que infringieron a Cristina Kirchner una derrota política que marcó para siempre al kirchnerismo.

Que el regreso de ese tributo venga de parte de un gobierno que el campo sentía afín, causó primero un shock y con el paso de las horas una profunda decepción entre los productores, que ahora amenazan incluso -como en la 125- con desbordar a la dirigencia de la Mesa de Enlace, como quedó en evidencia ayer en la reunión que tuvieron con los funcionarios.

Ahora, la historia amenaza con repetirse por la intención del ministro Caputo de imponer retenciones a todas las producciones regionales, al mismo tiempo que libera el precio de los combustibles. Los productores afirman que la nueva situación los deja al borde del quebranto y ya hablan de protestas. LPO reveló que un talante similar corre entre productores de Santa Fe y Córdoba que trabajan cultivos regionales, como el maní.

Se suma a esto al desacople que significa tener un dólar de exportación a tipo de cambio oficial menos la retención y costos a tipo de cambio oficial más impuesto.

“Los insumos los pagamos con dólar oficial inflado por el impuesto país”, afirmó a LPO un dirigente rural de la provincia que empezó a gobernar Rogelio Frigerio.

“Con respecto a las últimas noticias que podemos escuchar sobre la reinstalación de retenciones en muchas de las economías regionales que se habían eliminado, obviamente que el rechazo es total”, dijo el ex presidente de Confederaciones Rurales de Argentina (CRA), Jorge Chemes. La mención no parece casual, fue el ex ministro y candidato, el peronista Sergio Massa, quien eliminó las retencioens para todas las economías regionales.

Chemes reconoció que “era difícil eliminar las retenciones inmediatamente en estos momentos por la necesidad de recursos del Estado, pero esto es mucho peor porque incrementa y vuelve a restablecerlas en diferentes producciones”.

Mientras que el ex secretario de Agricultura, el también entrrerriano Juan José Bahillo, advirtió que el anuncio de Caputo desalentará inversiones. “Gravar impuestos nuevamente, como lo hizo Mauricio Macri en 2018, a las economías regionales con alícuotas de retenciones es realmente un desaliento total y absoluto a la producción, la mayoría son pequeños productores”.

El rechazo a las medidas es total. Era difícil eliminar las retenciones inmediatamente en estos momentos por la necesidad de recursos del Estado, pero esto es mucho peor porque incrementa y vuelve a restablecerlas en diferentes producciones.

Alejandro Di Palma, un ganadero entrerriano, dijo a LPO que es una medida que apunta solo a hacerse “con un botín”. “Es simplemente eso, es absolutamente retrógrado y más allá de que hayan pasado tres días y de cara solamente a los hechos objetivos, que son las definiciones de estas políticas, yo estoy en la vereda enfrente”.

Las medidas, sobfe todo el aumento del combustible, golpean a los productores en el momento que están en la consecha de unos cultivos y la siembra de otros.

Dirigentes agrícolas de esta provincia afirmaron a LPO que las lluvias de las últimas semanas le han dado un fuerte impulso al comienzo de la siembra de la soja de 2023/24 y mejorado el estado de los lotes sembrados con maíz 23/24, que aún tiene la mayor parte de las hectáreas previstas por sembrar.

Hay buenas perspectivas después de un año duro atravesado por la sequía, pero “la esperanza de recuperarnos nos duró poco”, afirmó a este medio un productor.

fuente: lapoliticaonline