Denuncian que Milei quiere entregar el litio a los extranjeros

Alejandro Rodríguez salió al cruce de las declaraciones de Milei referidas al interés de Elon Musk sobre este recurso, que es propiedad de las provincias.

Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei referidas al interés que el magnate sudafricano Elon Musk, el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas norteamericanas tienen sobre el litio argentino encendieron las alarmas en algunos sectores de la política y en los empresarios industriales.

Una de las primeras voces en pronunciarse fue la del ex diputado Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, quien advirtió sobre la pretensión del presidente libertario de que la Argentina modifique sus marcos jurídicos para así permitirle a empresarios extranjeros avanzar en el negocio del litio, un recurso que es propiedad de las provincias, tal como lo indica la Constitución Nacional. “Lo que se decida y ejecute en los próximos dos años puede marcar el destino de ese recurso argentino. Se sabe que Milei intentará ejercer presiones para abrir la cancha a los negocios que ya anunció. Ante ello, no sirve sólo oponerse sin más. Corresponde tener una respuesta seria, racional y rápida”, señaló Rodríguez, a través de un extenso comunicado. “Las provincias argentinas son las propietarias del litio. Nuestro país tiene más del 20% de las reservas de ese mineral. No se puede entregar ese potencial de desarrollo a la propuesta bruta y antigua de los liberales libertarios”, añadió. Una empresa federal de litio argentino, la propuesta de ‘Topo’ Rodríguez Frente a este escenario, el exdiputado impulsa la creación de una empresa federal de litio argentino. “Varias provincias argentinas, propietarias del litio, pueden asociarse para constituir una empresa estatal. La empresa federal de litio argentino. Por cierto, ya existe YPF Litio S.A., pero los libertarios tienen decidido hundirla”, alertó. Rodríguez mencionó los casos de India, Arabia Saudita, Turquía y Rusia, algunos de los países que cuentan con empresas estatales de litio. También citó algunas experiencias que se pueden observar en la región, como la de Bolivia con Yacimientos de Litio Bolivianos (YTB), la de México con LitioMx (Litio para México) y la de Chile con los planes que están en marcha para que la estatal CODELCO (especializada en cobre) y la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) expandan sus actividades hacia el sector del litio. En el caso de la Argentina, el exdiputado señaló que existen y funcionan dos empresas estatales provinciales de litio: Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), y Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN). Y sugirió que ambas podrían asociarse con EMSE, de La Rioja (Energía y Minería Sociedad del Estado), y con REMSa S.A. de Salta (Recursos Energéticos y Mineros de Salta, S.A.), de capital estatal mayoritario. “¿Para qué armar una empresa federal de litio en Argentina? Principalmente para neutralizar o ponerle límites a una política pública primaria de entrega. Así de sencillo”, consideró. Argentina, uno de los principales jugadores en la producción de litio a nivel mundial En los últimos años, el litio se convirtió en uno de los minerales que más interés despierta en el mundo, ya que es el elemento esencial para hacer baterías para celulares, tablets, notebooks, motos y autos eléctricos o híbridos, como los que fabrica Tesla, una de las tantas empresas de Musk. La Argentina es uno de los cuatro productores mundiales más grandes de derivados del litio. Junto a Chile y Bolivia integra el “Triángulo del litio”, con un 65% de los recursos mundiales.

