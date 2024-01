Diez ideas de remedios caseros y prácticas saludables para ahuyentar a los mosquitos

Luchar en forma cotidiana contra los desagradables mosquitos sin recurrir a productos nocivos para la salud o el medio ambiente es posible. En este artículo, compartimos recomendaciones útiles para ponerlas en prácticas y consejos de “repelentes” naturales, económicos y que funcionan!.

Si se quiere ahuyentar a los mosquitos y no quieren recurrir a un uso excesivo de insecticidas o productos tóxicos tanto para la salud como el medio ambiente o las mascotas, aquí les acercamos algunas recomendaciones. Hay un montón de trucos y productos de limpieza caseros para repelerlos o mantenerlos alejados de forma fácil, económica y sin correr ningún riesgo.

Poner un ventilador. Según la Asociación Americana para el Control de Mosquitos, algo tan simple como poner un ventilador reduce su presencia. Y es que resulta que no son muy buenos voladores y huyen de las corrientes de aire porque los desestabilizan. Colocar mosquiteras en las ventanas o en las camas. Es uno de los trucos más antiguos y uno de los más inocuos. Simplemente se trata de poner una barrera para que no entren en casa o no puedan llegar a la cama. Así los mantienes alejados sin necesidad de eliminarlos.

Poner bolsas con agua junto a puertas y ventanas. Se trata de un truco de toda la vida que se basa en la teoría de que tanto los mosquitos como las moscas se ven reflejados de forma deformada en estas bolsas, lo interpretan como si estuvieran frente a un depredador y huyen despavoridos.

Ahuyentarlos con agua y vinagre. Otro sistema inocuo para ahuyentar los mosquitos consiste en poner junto a puertas y ventanas recipientes con agua y vinagre, uno de los productos de limpieza caseros más eficaces. Al parecer, no les gusta nada su olor y desisten de entrar.

Usar velas, incienso y aceites. Los inciensos, velas y difusores elaborados a base de plantas o aceites esenciales de citronella, limón, lavanda, eucalipto, laurel, romero y albahaca son muy efectivos para combatir los mosquitos.

Hacer un ahuyentador de limón y clavo. Es uno de los trucos más antiguos. Consiste en poner en la habitación donde duermes medio limón con unos cuantos clavos de olor clavados en su pulpa. También es uno de los trucos para que tu casa huela siempre a limpio.

Poner plantas aromáticas. El olor de la albahaca, la menta o la lavanda repele a los mosquitos.

Comer alimentos ricos en vitamina B. Sí, las legumbres, los frutos secos y otros alimentos que destaquen por su contenido en vitamina B producen unas enzimas que resultan desagradables para los mosquitos.

Comer ajo, cebolla y aceite de clavo. Su olor no les gusta.

Crear trampas caseras con botellas de plástico. Es tan sencillo como cortar una botella de plástico por la mitad. Luego, rellenas la parte de la base con una mezcla de 20 cl de agua con 50 g de azúcar, y espolvoreas por encima 1 g de levadura en polvo. Y finalmente colocas encima la otra mitad de forma invertida, es decir, con el la boca y el cuello hacia abajo, como si fuera un embudo. Atraídos por el olor dulce de la mezcla, los mosquitos entran en la trampa y, después, no saben salir y se quedan atrapados.

Mosquiteras: Otro truco muy antiguo que se basa en colocar barreras en puertas y ventanas para que los mosquitos no puedan entrar a la casa o a la cama, ya que existen mosquiteras para las ventanas, las puertas y las camas. Estos métodos no los eliminan, pero los mantiene alejados. Las mosquiteras pueden ser de tela metálica o cortina y las hay con distintos métodos de colocación.

fuente:misionesonline