Paro para el 24 de enero, la CGT ratificó la medida

La Cámara de Diputados de la Nación continuó este lunes el debate por la llamada Ley Ómnibus con la convocatoria al plenario de comisiones de representantes de la sociedad civil, entre ellos Héctor Daer, de la CGT.

El secretario de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), Héctor Daer, anticipó que el próximo 24 de enero la organización apoyará a los legisladores para que tomen valentía para decirle no a la Ley Ómnibus y que se suprima la vigencia del DNU firmado por el presidente Milei el 20 de diciembre pasado. Daer cuestionó duramente el proyecto de Ley exigió a los diputados que tengan la “valentía” de rechazarlo.

“No ataca privilegios, ataca derechos individuales, derechos colectivos, limita la acción sindical en el momento de mayor desigualdad de nuestro país y, por supuesto, debilita a los sindicatos, ataca las economías regionales y el Gobierno se autoriza a sí mismo a regalar una empresa como Aerolíneas Argentinas”, analizó el dirigente de la CGT. Según el líder sindical es el “momento clave” para el país en el que es necesario “consolidar la institucionalidad democrática de nuestro país”. Y en un mensaje directo a los diputados nacionales afirmó que “la institucionalidad hoy depende de esta casa”. “Esta es la casa en la que se debate la política. Los diputados no tienen que amedrentarse por las amenazas, tienen que legislar de acuerdo al voto y potestad que le dio el pueblo de cada una de sus provincias”, señaló y reiteró: “El 24 de enero el pueblo argentino va a estar acá enfrente apoyando y dándole valentía a los diputados para que nos se dejen amedrentar y voten lo que tienen que votar”. “Por eso el día 24 vamos a venir a apoyarlos para que tengan la valentía de decirle no a la Ley Ómnibus y no al DNU”, reiteró. El paro nacional de la CGT se realizará el jueves de la semana que viene y está previsto que sea acompañado con una movilización al Congreso de la Nación, en rechazo a todas las reformas que envió el Poder Ejecutivo.

fuente:lv12