En Davos, el presidente Javier Milei, rechazó la Justicia Social y advirtió: “Occidente le está abriendo las puertas al socialismo”

El Mandatario argentino disertó en uno de los foros de empresarios y jefes de Estado más importantes del mundo. En su presentación, defendió al capitalismo libre y aseguró que la Argentina es el ejemplo “de que el colectivismo solo lleva a la miseria”.

El presidente Javier Milei expuso en el Foro Económico Mundial de Davos y aseguró que “Occidente está en peligro” por “el avance del socialismo y el colectivismo” que ha “condenado a la gente a la pobreza”, algo que, aseguró, es un tema del que “nadie mejor que los argentinos sabe más”.

Ante los principales líderes políticos, empresariales, culturales y de la sociedad civil del mundo, el mandatario defendió el libertarismo como “la única herramienta para derrotar a la pobreza y la indigencia a la que nos ha llevado el colectivismo”, que catalogó como “un sistema perverso” que “llevó a la Argentina de ser potencia mundial, hace 100 años, a una espiral de decadencia”.

“Ya lo vivimos, ya pasamos por esto. Desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos hizo ricos, estamos en una espiral descendente que nos hizo cada vez más pobres. El caso argentino es la demostración de que no importa qué tan rico seas, cuánta educación tenga tu población y cuántos lingotes de oro haya en el Banco Central, si se adoptan medidas que afectan el libre funcionamiento del mercado el único camino es la pobreza”, agregó.

Continuando con su participación, apuntó contra la izquierda y sus cuestionamientos al sistema capitalista vigente, al considerar que “los ataques de la doxa” se han dado “porque, supuestamente, es injusto e individualista” cuando “ellos son altruistas, pero con la ajena”. En línea, criticó el concepto de Justicia Social.

“La Justicia Social sí es injusta, porque el Estado se financia a través de impuestos de manera coactiva, lo cuál es violento. Quienes promueven esto parten de la idea de que el Estado es una torta que se puede repartir de manera equitativa, cuando no es así. Este concepto, que se ha puesto de moda en la última década, en Argentina ha sido una constante del discurso social desde hace 80 años”, agregó.

Posteriormente, volvió a remarcar que, pese a que “nos encontramos en el momento de mayor prosperidad de la historia”, Occidente “se encuentra en peligro porque en aquellos países donde se deberían defender la importancia de la libertad, se está abriendo la puerta al socialismo, condenando al mundo a la miseria y la pobreza”.

“El socialismo fracasó social, cultural y económicamente en todos los países en donde se aplicó, en donde asesinó a 100 millones de personas”, aseveró

En este sentido, afirmó que “la intervención del estado en el mercado” solo “entorpece el proceso económico” y puso la lupa en las regulaciones, al sostener que “solo generan distorsiones en el sistema de precios y, en consecuencia, en el ahorro y la inversión”.

Para cerrar su presentación en Davos, Milei aseguró que el objetivo de su presencia es “invitar a todos los países de Occidente a transitar el camino de la libertad” y “alertarlos acerca de lo que puede pasar si continúan por un sendero de servidumbre” del que utilizó a la Argentina como ejemplo.

“Quiero darle un mensaje a todos los empresarios presentes y aquellos que nos siguen vía streaming. No se dejen amedrentar por la casta política. Ustedes son benefactores sociales, héroes, los creadores del periodo de prosperidad más largo de la historia. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución, sino el problema mismo. Desde hoy, cuentan con Argentina como un aliado. ¡Viva La Libertad Carajo!”, concluyó.

Así culminó la disertación del Presidente, que contó con la presentación de Klaus Schwab, fundador y Director Ejecutivo del WEF, quién, antes del discurso, resaltó: “Usted ha influido y le ha dado un nuevo espíritu a la Argentina haciendo que se conecte más con las empresas libres y la ha traído de vuelta al Estado de Derecho”.

