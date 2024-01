El diputado tucumano “Tin” Fernández votó a favor del dictamen para la Ley Omnibus de Milei

En vísperas del primer paro general convocado por la CGT contra el Gobierno, el oficialismo y el grueso de los diputados de los bloques de oposición dialoguista concretaron esta madrugada en una reunión plenaria de comisiones una señal política de apoyo a la nueva gestión de Javier Milei, con la firma de un dictamen de mayoría –con disidencias- sobre el ambicioso proyecto de ley ómnibus. El debate se estiró cinco horas mientras los libertarios buscaban conseguir las firmas de sus aliados para avalar la iniciativa.

Entre las 55 adhesiones al dictamen del oficialismo se encuentra el diputado tucumano Agustín Fernández, del peronismo.

La redacción del dictamen se negoció entre representantes de la Casa Rosada -con Santiago Caputo a la cabeza- y los sectores dialoguistas en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara baja. Por eso los discursos se sucedieron en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, mientras los alfiles de Milei intentaban convencer a los bloques dialoguistas, que a su vez esperaban ver plasmadas las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores de Juntos por el Cambio y otros como el cordobés Martín Llaryora.

Tras la firma del dictamen de mayoría -con 55 adhesiones, 34 en disidencia parcial-, el oficialismo buscará ahora que la ley ómnibus sea tratada en el recinto de la Cámara baja el próximo jueves. El primer dictamen de minoría fue el del peronismo (Unión por la Patria), con 45 firmas, mientras que los diputados de la Coalición Cívica presentaron una alternativa con tres legisladores y hubo también dictámenes de Mónica Fein y Margarita Stolbizer, y del diputado de izquierda Cristian Castillo.

Los opositores dialoguistas, si bien lograron sonsacarle al oficialismo varias modificaciones al texto, mantuvieron fuertes reparos sobre de algunos puntos claves del megaproyecto, entre ellos la suba de retenciones y la movilidad jubilatoria. Ambos constituyen el corazón del paquete fiscal de la iniciativa, de fuerte sesgo recaudatorio y tendiente al déficit cero, según el gobierno.

Las diferencias explican que, durante el plenario de comisiones, la mayoría de los dialoguistas -que confluyen en Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- decidieran suscribir el dictamen oficialista, pero con disidencias. A tal punto que 34 diputados de ellos firmaron en “disidencia parcial”.

El proyecto de ley ómnibus contempla reformas económicas y en la organización del Estado, en un amplio paquete que el flamante gobierno libertario envió al Congreso para que lo debata en el período de sesiones extraordinarias. El primer paso de ese debate lo está dando la Cámara de Diputados, donde tras la firma del dictamen, está previsto que la iniciativa llegue al recinto el próximo jueves.

Los discursos

“Una inmensa mayoría del cuerpo tenemos la voluntad grande de acompañar al Gobierno y ayudarlo en las reformas necesarias para sacar al país de esta crisis. Pero estamos convencidos que esas reformas no pueden hacerse a expensas del ajuste a los jubilados -arrancó Martín Tetaz (UCR) en el plenario-. Estamos convencidos que esas reformas no pueden incluir aumentos de impuestos a la producción, y mucho menos a las exportaciones”.

Por su parte, el mendocino Lisandro Nieri -quien responde al gobernador Alfredo Cornejo- enfatizó que su bloque “quiere y debe acompañar (el proyecto) pero tenemos límites”. El legislador remarcó los avances alcanzados con el oficialismo, aunque remarcó que resulta “inadmisible” las subas de las retenciones y propició que se revisen los gastos tributarios que benefician, con exenciones impositivas, a distintos sectores de la economía.

En definitiva, la letra final del proyecto recién se conocería una vez finalizada la sesión del jueves. “Habrá negociaciones hasta último momento, incluso durante la sesión en el recinto. Si persisten los desacuerdos la cuestión se definirá en la votación en particular de cada uno de los artículos”, presionaban los dialoguistas, que descontaban que el final está abierto y que la sesión será tan larga como extenuante. Incluso podría deparar sorpresas.

A manera de anticipo, un grupo de diputados “rebeldes” que pertenecen a la UCR y a Hacemos Coalición Federal decidió no firmar el dictamen oficialista. En este lote se inscriben los 6 diputados de la Coalición Cívica –instigados por Elisa Carrió-, Margarita Stolbizer (GEN) y Mónica Fein (socialismo) y una decena de radicales enrolados detrás del diputado Facundo Manes.

Este mosaico de legisladores no termina de digerir los cambios que incorporó el Gobierno en materia de movilidad jubilatoria. Como última oferta propuso indexar los haberes recién a partir de abril próximo y, hasta entonces, preservar la fórmula actual; esto le permitiría al fisco esquivar la actualización de los ingresos en los meses de disparada inflacionaria.

Los legisladores de la Coalición Cívica cuestionan que, mientras el grueso del ajuste propuesto recae sobre los jubilados, el Gobierno elude quitarle privilegios impositivos y fiscales a empresas y actividades, como el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. El jefe del bloque, Juan López, confirmó que presentarán un dictamen propio.

Según la diputada Stolbizer, el proyecto no define las prioridades del Gobierno para el abordaje de los problemas más importantes del país. “No hay un programa de desarrollo productivo (en este proyecto). Tiene una mirada antiindustrial -sostuvo-. Quita retenciones en algunos sectores productivos, pero las mantiene en sectores industriales que crean valor y empleo”, sostuvo la legisladora. “Expresa un direccionamiento muy fuerte hacia grandes empresas, otorgándoles grandes beneficios a los grandes inversores, no así a las PyME”, advirtió.

Desde el radicalismo “díscolo”, Facundo Manes sostuvo que el proyecto “no solo tensa los límites de la democracia por las formas sino también empobrecerán aún más a los argentinos por el fondo”. “No es verdad que no hay opción. Mantenemos la firmeza de nuestras convicciones: sin democracia no hay desarrollo y sin un verdadero desarrollo no habrá democracia plena”, advirtió. En sentido contrario habló Atilio Benedetti, diputado radical de Entre Ríos.

El desplante de los diputados díscolos al proyecto oficial preanuncia un escenario cargado de suspenso cuando, en el recinto y tras un debate maratónico, los legisladores aborden cada artículo en particular. Es en esta instancia donde los libertarios, en franca minoría aun con el eventual apoyo de Pro, podrían caer derrotados.

Conscientes de los riesgos que podrían correr en el recinto, la Casa Rosada se esforzó ayer por conceder más modificaciones para alcanzar un principio de acuerdo con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Tras ingentes negociaciones accedió a varios planteos –entre ellos que la recaudación del nuevo blanqueo sea coparticipable y que se mantengan vigentes dos fondos fiduciarios provinciales-, lo que permitió destrabar algunos puntos de conflicto. Los libertarios esperaban traducir esos acuerdos en un dictamen de mayoría para garantizarse la aprobación en general del proyecto.

fuente: lanacion