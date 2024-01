La yerba mate aumentará un 100% : desde cuándo y cuánto costará

A partir de abril de este año, existe la posibilidad de que el precio de la yerba mate se incremente en un 100%, ya que la industria busca ajustar los costos de producción.

Esto implica que el valor por kilo de hoja verde de yerba mate no debería ser inferior a $ 500, lo que tendrá un impacto directo en el precio de los paquetes que los consumidores adquieren en el supermercado, llegando a duplicar el precio actualmente vigente.

Cuánto valdrá la yerba mate tras el aumento

El precio de un paquete de yerba mate de 500 gramos actualmente oscila entre $1.000 y $1.650, con diferencias dependiendo de la marca.

Con el aumento previsto, este costo se ubicaría en un rango de entre $2.000 y $3.300 por medio kilo.

Cuándo aumenta la yerba mate

El aumento de la yerba mate está previsto para el 1 de abril de 2024.

Por qué aumenta la yerba mate

Los aumentos son para actualizar los valores del costo de producción, que contempla los insumos, mano de obra, amortizaciones y una renta para los productores.

Quién propone el aumento de la yerba mate

El INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) es el que propone este aumento del 100% para el sector, por las subas generalizadas en los costos.

Su director, Nelson Dalcolmo, anunció que este jueves se reúnen los 11 representantes de cada sector para definir los nuevos valores.

Cuáles son los beneficios de tomar mate

El mate es rico en polifenoles, que son compuestos con un fuerte poder antioxidante. Estos polifenoles ayudan a fortalecer las defensas naturales del cuerpo y a protegerlo contra el daño celular. De hecho, el mate caliente, la forma de consumo más común, contiene un 60% más de antioxidantes que el té verde.

El mate contiene vitaminas del grupo B, que son esenciales para diversas funciones corporales, incluida la producción de energía y la formación de células sanguíneas. También aporta vitamina C, que es crucial para el sistema inmunológico. Es importante que el agua de infusión no esté demasiado caliente para preservar la vitamina C.

También contiene minerales como el potasio, fundamental para el funcionamiento adecuado del corazón, y el magnesio, que facilita la absorción de proteínas en el cuerpo. Además, puedes encontrar hierro, calcio y fósforo en el mate.

Además, es rico en xantinas, que incluyen cafeína, teobromina y teofilina. Estas sustancias bioactivas estimulan el sistema nervioso central, mejoran la actividad mental, aumentan los niveles de energía y la concentración. La mateína, similar a la cafeína, combate la fatiga mental y física, al igual que el café.

Por otro lado, el mate es una bebida que tiene un bajo contenido calórico y es baja en sodio, lo que lo convierte en una opción saludable para muchas personas.

En resumen, el mate ofrece una amplia gama de beneficios para la salud, desde antioxidantes hasta vitaminas y minerales, además de ser una fuente de estimulantes naturales y una bebida baja en calorías y sodio. Siempre que se lo tome dentro de la cantidad recomendada

fuente:TN