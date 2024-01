Guillermo Francos a los gobernadores por la Ley Ómnibus: “No sigan tirando de cuerda”

El ministro del Interior aseguró que si “no se aprueba” el proyecto de ley “Bases”, impulsada por el Poder Ejecutivo, “va a ser peor para la Argentina” e indicó que “todo el sector público y político debe ajustarse”.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, insistió este domingo que si “no se aprueba” el proyecto de Ley Ómnibus, impulsada por el Poder Ejecutivo, “va a ser peor para la Argentina” e indicó que “todo el sector público y político debe ajustarse”.

“El presidente (Javier Milei) tiene una convicción total en el camino que tiene que seguir, y si no le sancionan la ley va a ser peor para la Argentina”, afirmó Francos en diálogo con CNN Radio.

Sobre la eliminación del capítulo fiscal del proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, el ministro consideró: “La parte fiscal claramente ha generado diferencias porque lo lógico es que los gobernadores defiendan a sus provincias y sus productores”.

En ese sentido, valoró que el Gobierno hiciera “varios cambios, aceptando los cuestionamientos y propuestas de los distintos sectores” y exhortó: “Eso ya está, la ley debe ser de tratamiento rápido, hay algunos que manifiestan su posición y que voten en contra, pero votémoslo”.

“Hay margen para conversar, pero no volvamos siempre sobre lo mismo. Hay un momento en que debe llegarse a un acuerdo. El Gobierno va a utilizar todas las herramientas que tenga a disposición, pero demos alguna señal al mundo. No se puede continuar así y no dar señales claras de una vocación y una voluntad de cambio”, sostuvo Francos.

En esa línea, advirtió a los gobernadores y legisladores que ponen reparos en la ley ómnibus: “Se escapa una variable y se va todo al diablo. No sigan tirando de la cuerda porque después ocurren las consecuencias”.

En torno a las medidas de ajustes que tomó el Gobierno nacional, el titular de la cartera del Interior señaló: “Todos tenemos que ajustarnos, todo el sector público y político debe ajustarse. Si no vamos a eso y no nos permiten eso, nos atan las manos para gobernar”.

fuente:PERFIL