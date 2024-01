Inseguridad sin fin en Tucumán : “Te vamos a matar”, a pesar de las denuncias, continúan las amenazas contra el periodista tucumano Sergio González

El conductor del noticiero de Canal 8 vive una pesadilla por el accionar delictivo de los habitantes de un asentamiento cercano a su vivienda. La Justicia ordenó aprehensiones pero el drama de su familia continúa. El periodista evalúa seriamente mudar a sus seres queridos.

A pesar de que su drama se hizo público y que tanto la Justicia como el ministerio de Seguridad conocen su situación, las amenazas y ataques contra la familia del periodista de Canal 8, Sergio González continúan por lo que evalúa seriamente mudar a sus seres queridos.

Los agresores viven en un asentamiento a 15 metros de la vivienda de la familia González, en Tafí Viejo. Estas personas, que se dedicarían al delito, culpan a esta familia de ser los impulsores de allanamientos y cualquier medida que las fuerzas de Seguridad realizan en el lugar.

“Es una escalada en espiral sin fin. Ayer se hicieron medidas por parte de la Policía, hay más de 8 aprehendidos, no detenidos, de los cuales van a ser eventualmente imputados y llevados a una audiencia de control de detención y verán si bajan la detención y la prisión preventiva”, contó este miércoles Gustavo Carlino, abogado de González, que aseguró que a pesar del estado público de la situación de su representado, estas personas redoblaron su accionar.

“Mientras se realizaba todo esto y estábamos reunidos con el ministro Aguero Gamboa, siguieron los ataques y ayer a la tarde noche, mientras nos estaban por hacer un movil, volvieron a pasar y le gritaban a viva voz, delante de la Policía, ‘te vamos a violar tus sobrinas y te vamos a matar a vos’. Esto yo no lo puedo creer, lo hacen durante un procedimiento y en su cara. Esto va a terminar, creo, de la peor manera”, contó el letrado en una entrevista en FM latucumana 95.9.

Y agregó: “Redoblaron la apuesta, se hizo presente el jefe y el subjefe de Policía y se dio la orden de hacer controles todos los días para tratar de aprehender gente que está comprometida con el delito. Esto no es suficiente, son medidas paliativas, temporarias porque la custodia no va estar siempre”.

En ese sentido, Carlino aseguró que Sergio “estaba absolutamente quebrado moral y emocionalmente, destruido, no sabe qué hacer”. “Desgraciadamente, mi consejo profesional que le estoy dando a Sergio, es que evalúe la posibilidad de irse y llevarse a todo su grupo familiar. No puede salir a comprar pan, no puede ir al almacén porque empiezan las pedradas y las agresiones verbales. Los ánimos de esta gente están exacerbados, hice denuncias, presentaciones, pedí detenciones. Deje abierta la instancia de diálogo, pero esta gente no conoce esa instancia, al contrario, redoblaron la apuesta”, aseguró

Y reiteró: “No hay forma de que esto llegue a buen puerto”.

“Todas las personas que hoy y ayer fueron aprehendidas fueron señaladas, y denunciadas por Sergio González, con domicilio, nombre y alias”, dijo el abogado que detalló la forma de organización que tienen los agresores de la familia González. “Ellos tienen una forma de organizarse que en 2 o 3 minutos arman un grupo de 50 personas, familias, hijos, nietos, no saben de donde salen. Empiezan a atacar, son grupos de acción con roles determinados. Mandan a los menores al frente porque son inimputables, están organizados. Ellos viven del delito, cuando son allanadas y detenidos, lo culpan a Sergio por ser periodista y a su hermana que trabaja en el centro de monitoreo”. “El diálogo es imposible”, finalizó.

fuente:ELTUCUMANO