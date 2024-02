Roberto Sánchez le respondió a Javier Milei: “Me parece injusto estar en una lista negra”

El diputado tucumano Roberto Sánchez (Unión Cívica Radical) apareció en la lista de “traidores” que twiteó el Gobierno y que replicó el presidente Javier Milei: “Me parece injusto estar en una lista negra”, afirmó el ex candidato a gobernador, quien ratificó que “desde el radicalismo estamos para ayudar, pero queremos que el gobierno se deje ayudar”, y pidió “más diálogo” al oficialismo en declaraciones a FM latucumana 95.9.

“Lamentamos por supuesto lo que pasó ayer, veníamos nosotros acompañando a esta ley ómnibus desde que entró en la comisión: la debatimos, se hicieron muchos aportes, en algunos incisos estábamos en desacuerdo y lo habíamos manifestado. En la comisión aprobamos en general con algunas disidencias. Votamos en general y lamentamos que ayer el gobierno haya sacado la ley y la haya vuelto a comisión”, afirmó Sánchez en La Tucumana de Verano.

El diputado radical atribuyó la caída de la Ley Ómnibus a “la falta de diálogo”, y consideró que “algunos son nuevos en la materia: funcionarios y legisladores” cuando “en Argentina en la política se necesita mucho diálogo y creo que faltó eso”. “Posiblemente, haya sido una ley muy grande, con 464 artículos que se fueron sacando algunos, por decisión del gobierno, sobre todo el paquete fiscal: con muchos puntos estábamos de acuerdo”, analizó.

“Se mezcló turismo, deportes, cultura, la parte financiera, económica y social, era muy abarcativa, y eso complicó el debate. Si empezábamos a tratarlo por bloques era más adecuado, nosotros siempre hemos dicho que vamos a estar ayudando y queremos que el gobierno se deje ayudar: así lo hicimos en la comisión, en la votación general y hasta dónde íbamos estábamos apoyando todo”, manifestó.

Sobre su inclusión en la lista de “traidores” de Milei, retrucó: “Es un poco injusto lo que pasó, por no votar algunos incisos caemos todos en la misma bolsa y no tenemos esa intención de poner palos en la rueda al gobierno, queremos que le vaya bien”.

s un poco injusto, venimos acompañando desde la comisión y en el articulado veníamos votando a favor. El hecho de que uno esté en disidencia en algún inciso es injusto que esté en una lista negra. Sabemos que hay disidencias, no vamos a dar un cheque en blanco en algunos temas; en más del 85% de la ley estábamos a favor”, enfatizó.

En ese sentido, el ex intendente de Concepción subrayó que desde el radicalismo “vamos a estar defendiendo a los que producen, los que trabajan, los jubilados”, y recalcó que desde esa bancada “trabajamos para sacar de la ley la derogación de la ley de azúcar, hicimos propuestas para una nueva fórmula que permita que los jubilados ganen lo que deben ganar, están sufriendo mucho como la clase media, queremos colaborar para que el país salga de esta situación”.

“Todos los gobernadores y el jefe de gobierno porteño han sido también elegidos, como los diputados y senadores, igual que cualquier cargo político. Ahí está la esencia de la democracia, se puede disentir, y en el disenso están los acuerdos como ha pasado en muchos artículos y leyes que se han reformado. Vamos a seguir en ese mismo camino, queremos que a la Argentina le vaya bien y vamos a seguir tratando de ayudar al gobierno y queremos que el gobierno se deje ayudar para que la Argentina salga adelante”, aseveró.

Para finalizar, Roberto Sánchez insistió: “Sigo apostando al diálogo, a que tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario para que Argentina salga adelante y va a salir con esfuerzo, sacrificio, austeridad. Hay que sacarle el pie de la cabeza a los que producen y trabajan y así generar mayores exportaciones, estábamos en contra de aumentar las retenciones y lo que está haciendo falta hoy es dólares y para eso tenemos que exportar, generar trabajo y que así la economía se active”.

“Si es el pedido del oficialismo, avalamos que se lleve a comisión y se vuelva a discutir. Nadie tiene la varita mágica ni la bola de cristal para saber qué puede pasar, vamos a estar presentes en el momento que se debata esta ley. Estamos para ayudar, queremos que el gobierno salga adelante y a la Argentina le vaya bien”, remató.

fuente:contexto