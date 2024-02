Bullrich le sugirió al presidente que eche a Scioli del gobierno

La ministra Bullrich reconoció que no le cayó bien la designación del ex motonauta. Dijo que no sabe si está “alineado” y le apuntó a Francos: “esto no es un tema de amigos”. También cuestionó al cordobés Giordano y pidió lugares para el PRO.

Patricia Bullrich aprovechó la crisis política del gobierno por la derrota con la Ley Ómnibus y salió a pedir cambios fuertes. La ministra le sugirió a Javier Milei que eche a Daniel Scioli y el cordobés Osvaldo Giordano, y como contrapartida pidió más lugares para el PRO.

La ex candidata presidencial sorprendió con un feroz dardo contra el nombrado supersecretario de Turismo, Deportes y Ambiente, que como contó LPO sigue en un limbo porque Milei todavía no oficiaEn una entrevista en LN+, Patricia fue consultada acerca de cómo le cayó la designación de Scioli. Bullrich casi que no necesitó ponerle palabras a su respuesta: inspiró largamente y después sonrió con picardía cuando los entrevistadores concluyeron que le cayó mal.

“Pienso que es importante que toda la gente que esté en el Gobierno, sobre todo por la lucha que hay que dar, esté bien alineada con el Gobierno. No sé cuánto está alineado Scioli. No sé si está alineado. Hace muchos años que viene practicando una idea muy diferente”, lanzó la ministra de Seguridad.lizó su designación.

“Toda su gente es la que el otro día se levantó a festejar que se hubiera votado en contra de la ley”, acusó Patricia, que luego le apuntó a su par de Interior, Guillermo Francos, por la designación de Scioli. “Entonces, ¿qué es? ¿un premio personal? ¿es un amigo? El Gobierno hoy tiene que alinearse políticamente. Esto no es un tema de amigos. Es un tema de que toda la gente tiene que defender una causa y jugarse por la causa”, sostuvo.

Patricia también le apuntó al titular de Anses, Osvaldo Giordano, cuestionado en el oficialismo por el voto en contra de su pareja, la diputada cordobesa Alejandra Torres.

“No se puede estar en la misa y en la procesión”, criticó Bullrich. “Si vos están en el gobierno se entiende que los que responden políticamente a vos, no sé si la esposa responderá o no a Giordano”, ironizó. “Si vos pertenecés a un grupo político, comprometés a tu grupo político. Todos mis diputados votaron a favor. Si sos parte del gobierno, tenés que apoyar. Es muy fácil decir ‘yo estoy en el gobierno, pero la gente que me sigue políticamente que haga lo que quiera'”, apuntó.

“Tenés que tomar una posición. Los funcionarios que responden al gobernador de Córdoba o que son parte del proyecto de Córdoba, si están en el Gobierno tienen que estar con el gobierno. Si no, tiene que estar al lado del gobernador de Córdoba. No se puede ser oposición y oficialismo al mismo tiempo”, completó.

Patricia también aprovechó para pedir lugares en el gobierno para el PRO ya que, sostuvo, “hay muchísimos nombramientos que faltan” en segundas y terceras líneas. “Es necesario avanzar territorialmente sobre todos aquellos espacios que están dominados por gente que no sólo es contraria, sino que desde las mismas instituciones hablan contra el Gobierno e intentan destruir al Gobierno desde adentro”, agregó la ministra en relación a los organismos nacionales como Pami o Anses que tienen miles de cargos en todo el país. LPO contó hace semanas que los gobernadores del PRO estaban pidiendo esos lugares.

fuente:lapoliticaonline