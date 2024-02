Una rata atacó en plena entrevista a Jorge Macri mientras criticaba a Larreta (VIDEO)

En medio del griterío de las periodistas, el jefe de Gobierno demostró sangre fría y pateó al roedor, que terminó comido por unos perros.

Una rata de un tamaño bastante considerable provocó un caos durante una conferencia de prensa de Jorge Macri en las afueras de la terminal de Retiro, después de un operativo de la Ciudad para desalojar una feria.

El jefe de gobierno porteño se acercó a Retiro a hablar con los periodistas después del operativo y todo terminó en un momento insólito.

Mientras Jorge deslizaba una crítica contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por no haber desalojado la feria que interrumpía una calle desde hace cinco años, apareció una rata que provocó pánico y griterío de las cronistas. “Porqué no se hizo antes no lo sé”, dijo Macri justo cuando apareció la rata.

El jefe de gobierno mostró sangre fría para patear al roedor, que luego hizo unos pocos metros y terminó devorado por dos perros callejeros.

Luego del caos, Macri cerró con una frase picante. “Ordenemos lo que desordenó la rata”, dijo con una sonrisa y levantando las cejas.

