María Becerra contra el presidente Javier Milei: “Hay cosas más importantes que likear 400 tuits en un día”

Este jueves, durante una rueda de prensa en el marco del Festival de Viña del Mar, en Chile, María Becerra criticó a Javier Milei por el uso de las redes sociales y defendió a su colega Lali Espósito después del cruce que tuvo con el presidente de la Nación.

“Yo siento que tiene que haber más seriedad en el cargo que está ocupando. Yo lo digo con todo respeto, obviamente, es el presidente electo y me dirijo a él con respeto, pero me parece que hay cosas mucho más importantes que hacer, más por la situación que está pasando el país, antes que ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tuits en un día… me parece que debería estar encargándose de otras cosas”, declaró tras la pregunta que le hizo un periodista.

Sobre lo que sucedió entre el jefe de Estado y la artista, Becerra opinó: “Yo no utilizo mis redes para un mensaje tan político directamente, pero sí la verdad que apoyo y comparto lo que hace Lali. Yo la banco mucho a ella, la conozco, es una gran persona, me gusta como piensa, me encanta lo inteligente que es, y cómo habla, cómo se expresa, las cosas que dice. La verdad que comparto”.

“La verdad me parece un montón todo lo que está sucediendo, siento que es un manejo de las redes sociales, de las fake news, muy confuso. Siento que se subestima al pueblo, a la gente, un montón, con fake news, con cosas que se dicen… se arma todo un revuelo mediático y polémico que no da”, cerró la autora de Piscina.

Después de brillar en el Festival de Viña del Mar con un vestido cut out con aberturas el extremo, María Becerra sigue haciendo de las suyas. Mientras se prepara para subirse al escenario del evento en unos días, no descuida su costado como referente fashionista y sus looks del día a día también dan de qué hablar. ¿El más reciente?

Desde la habitación del hotel en el que se está hospedando, la artista posó con un conjunto total denim, una de sus fórmulas favoritas y tendencia de la temporada. Se trata de un equipo azul de corset escotado con botones (otro de los imprescindibles del momento) y pantalón a juego ajustado y lleno de lazos entrecruzados.