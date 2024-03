El Gobierno de Jaldo firmó el acuerdo salarial con la Policía

A primera hora de la mañana de este lunes, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la firma del acuerdo salarial con la fuerza de seguridad. “Hemos querido darle a la Policía lo mejor posible dentro de la situación que vivimos”, señaló el madatario que destacó los incentivos que se aplicarán. “El policía que no funciona no es merecedor de usar el uniforme”, avisó.

Este lunes a primera hora de la mañana, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la firma del nuevo acuerdo salarial para la Policía de Tucumán, llevado a cabo en Casa de Gobierno, del que participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y la cúpula de la fuerza.

“Estas paritarias se están llevando en un momento muy complejo, y quiero agradecer al ministro de Seguridad, al jefe y subjefe de la Policiía, que a través del diálogo hemos llegado a un entendimiento. Escuchándonos, barajando propuestas con los recursos que tenemos. Lo que mas suena desde Buenos Aires es no hay plata y hemos querido darle a la Policía lo mejor posible dentro de la situación que vivimos”, explicó el mandatario que luego destacó el trabajo de la fuerza de seguridad.

“Vemos una policía predispuesta, con muchas ganas de profundizar el rol que tienen, hay estadísticas que nos favorecen, hechos concretos que hablan del accionar de la Policía. Esto no quiere decir que vamos a bajar los brazos, hay que redoblarlos”, agregó qnte el micrófono de eltucumano.com.

En ese sentido, Jaldo remarcó no solo el incremento de los salarios, sino también la modalidad aplicada: “El importe es importante dentro de este contexto, no solo el importe, sino la modalidad. No solo le asignamos el monto, sino de una modalidad diferente que permita una carrera en la Policía, que les permita ascender. Se quiso dar una motivación al oficial y suboficiales. Esto me parece muy bueno, creo que hay que poner incentivos en la fuerza”.

Luego, el mandatario hizo referencia a los agentes que hoy se encuentran acusados de instigar a una huelga policial. “Ustedes deben ayudarnos a depurar la policía. No dejemos que una manzana nos pudra el cajón. Ustedes conocen al personal, son los jefes, al margen de la responsabilidad que tienen, tienen conocimientos, porque ustedes hicieron una carrera. No se puede dejar de mirar que hace el subordinado de cada uno”, les dijo a los integrantes de la cúpula policial.

“Hay que tener un poquito de amor propio, a los nuestros los cuidamos nosotros y a los que no funcionan los tenemos que sacar nosotros. Que no vengan de afuera a decirnos esto. Pido firmeza, atención y veamos quién es cada uno del personal. Mirenló, vean su legajo, el comportamiento y si hay dudas recurran a los jefes. Cuando ya se mediatiza, corremos de atrás y tenemos que tomar las medidas. Hay que adelantarse, nadie mas que ustedes sabe que hace la gente de abajo”, les dijo.

Y avisó: “El policía que no funciona no es merecedor de usar el uniforme. Lo hagamos nosotros”.

“Los felicito a todos y les pido que sigamos cuidando a la gente, que profundicen, y sigamos haciendo lo que vienen haciendo”, cerró el gobernador.

Por su parte, Aguero Gamboa comentó: “Estamos muy agradecidos con el señor gobernador por el esfuerzo de la provincia. Estas paritarias fueron difíciles para el gobierno pero brindandose en un 100%, como el ministro de economía y gobierno. Quiero que sepan que se hizo el esfuerzo máximo que se podía hacer, para que la fuerza esté lo mejor posible. Siguiendo las instrucciones del gobernador, hemos trabajado fuertemente y estuvimos trabajando hasta el viernes a la noche para poder encontrar cuál es la mejor cifra posible”.

