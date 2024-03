Sicarios narcos mataron a un joven playero en Rosario y dejaron una nota de amenaza a Pullaro: “Vamos a matar más inocentes”

El mensaje advierte que todas las organizaciones criminales “están unidas”. “Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y Cococcioni”, asegura

Un grupo de sicarios asesinó a balazos a un playero en Rosario y dejaron una nueva nota de advertencia dirigida al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. “Vamos a matar más inocentes”, decía el mensaje.

El hecho ocurrió en la estación de servicio Puma Cita, ubicada en las calles Mendoza y Rojas. De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, la Policía tomó conocimiento de la presencia de un masculino fallecido en el lugar producto de haber recibido disparos de arma de fuego en el cráneo. La víctima fue identificada como Bruno Bussanich, de 25 años.

Según pudieron reconstruir, los autores se movilizaban en un Fiat Duna o Senda color rojo. En el lugar, se encontró también una nueva nota con amenazas a Pullaro y su ministro de Seguridad. “Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y Cococcioni”, comienza diciendo el mensaje del crimen organizado y continúa: “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”.

“Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos ver a nuestros hijos y familia y se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel”, sigue la nota amenazante del crimen organizado. Las amenazas contra Pullaro comenzaron desde que asumió la gestión en diciembre pasado y se incrementaron a medida que fortaleció los controles en los penales.“Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes”, cierra el mensaje que dejaron los sicarios, que firman: “Atte. Zona Norte, Zona Sur y Oeste unidos”.

Durante el día de hoy, apareció también un cartel en la Autopista y Circunvalación con más amedrentamientos contra la gestión provincial, si bien el objetivo también fueron el gobernador y su ministro, el mensaje advertía que correría más sangre en Rosario. “Pullaro y Cococcioni se metieron con nuestros familiares. Va haber muerte a inocentes. Taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes”, anunciaba el mensaje.

En la última semana, la violencia narco en las calles de la ciudad escaló dramáticamente. El jueves un colectivero de la Línea K del transporte urbano de pasajeros fue baleado en la cabeza en pleno recorrido en la zona Noroeste de la ciudad. Se trata de Marcos Iván D., de 39 años, quien fue atacado en la parada de Mendoza y México, en el barrio Belgrano, una zona de alto movimiento vehicular y comercial. Según los primeros datos recolectados en la investigación, el gatillero frenó la unidad haciéndose pasar por un potencial pasajero y cuando se abrió la puerta le tiró directamente al chofer.

Días antes, se registraron los asesinatos de dos taxistas con balas policiales, los crímenes sucedieron con menos de 24 horas de diferencia entre sí. Así, suman cuatro los choferes muertos en un mes.

Según fuentes policiales, estos ataques serían en respuesta a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de endurecer la situación de los presos de alto perfil en penales provinciales con requisas al estilo Bukele (presidente de El Salvador).

En este contexto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, convocó hoy a un Comité de Crisis para coordinar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para poner fin a la ola de asesinatos en Rosario.

El principal objetivo del comité, que funcionará hasta el 9 de julio de 2024 y podrá prorrogarse, será “contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de las tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano”.

Será presidido en conjunto por Bullrich y el gobernador Pullaro. También lo integrarán los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario.

Por otro lado, la resolución adelanta que solicitarán al Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri, el apoyo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad interior, en los términos del artículo 27 de la Ley 24.059. Ante la consulta de Infobae, desde el Ministerio de Seguridad contestaron que el lunes se anunciará el alcance y la naturaleza de la colaboración de las Fuerzas Armadas.

