TUCUMAN: Desde Educación investigan a empresas “fantasmas” contratadas reparar las escuelas tucumanas

“Desaparecieron durante todo el verano”, aseguró la ministra de educación Susana Montaldo.

Las clases comenzaron con normalidad en casi todas las escuelas de la provincia de Tucumán, pero en algunas de ellas el inicio del ciclo lectivo se vio entorpecido por la presencia de obras inconclusas, que deberían haberse concretado antes de que los chicos volvieran a poblar los edificos escolares.

Es el caso de la escuela Nicolás Avellaneda, ubicada en la esquina de avenida Roca y calle La Rioja, que fue utilizada como caso testigo por la ministra de Educación Susana Montaldo para exponer el complejo cuadro que encontraron cuando asumieron la gestión, desde octubre del año pasado.



La situación fue graficada de esta manera por la funcionaria: “Hay emprsas que pueden existir, pero parecen fantasmas porque no aparecieron durante el verano para completar las obras”.

Montaldo remarcó que en el caso de la firma contratada para restaurar el edificio de la escuela en cuestión, sus responsables acudieron cuando “el gobernador los convocó junto con el ministro de Obras publicas, se comprometieron y después no volvieron”.

La emprsa observada sería beneficiaria de varios contratos de reparación en el mismo ámbito, pero no sería la única que presenta atrasos considerables en la ejecución de los trabajos pactados. En este sentido, la minstra aclaró que “las obras se dividen en tres partes para ir pagando a medida que avanzan, en algunos casos no llegaron ni a cubrir el primer tramo para que podamos pagar”.

Y agregó que tanto en el caso de la escuela Avellaneda como en el de otros vigentes, se trata de acuerdos suscriptos por la gestión anterior, a cargo del actual senador nacional Juan Luis Manzur y el ex ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer. “Nosotros no suscribimos nuevos contratos porque había muchos, algunos con fondos nacionales y otros pagados por la Provincia”, detalló.



“Son muchos millones”, afirmó la ministra cuando se le preguntó acerca del monto comprometido en las obras inconclusas, remarcando que cuando trascendió la situación en la escuela en cuestión, los beneficiarios del contrato incumplido se apresuraron a presentarse en el Ministerio para tratar de subsanar el problema.

