Maestra fue amenazada por la madre de un alumno: “Te puedo quitar la vida”

La víctima desconoce la causa de la agresión de la mujer

una docente santiagueña de 47 años se encontraba en su domicilio de la ciudad de Suncho Corral, provincia de Santiago del Estero, cuando tomó el celular y advirtió que tenía cuatro mensajes con audios de la madre de un alumno de la escuela donde enseña. Pensó que podría tratarse de una emergencia o de algo relacionado con la educación del menor, pero se equivocó. Se trataba de amenazas en su contra. “En un segundo te puedo quitar la vida, seño”, le dijo en una de las frases la progenitora del menor de primer grado. La intimidación no solo fue contra ella, sino también contra su familia. “Ya sé que tienes hijos, que venga la policía, hasta el presidente si quieres, no me importa”, le manifestó. “Te espero en cualquier momento del día en mi casa para arreglar las cosas”, le dijo y añadió: “Usted mañana conocerá al mismo diablo”.

La maestra realizó la denuncia en la Comisaría Comunitaria Nº 28 y expuso ante los investigadores que no tuvo problemas y que mantuvo contacto con la sospechosa a través de mensajes en el grupo de padres de los alumnos. Indicó que no tuvo inconvenientes con el hijo de la mujer, quien llegó en los últimos tiempos de Buenos Aires. Recordó que escribió en el grupo recientemente que el estudiante no estaba asistiendo a clases porque ella tenía un problema de salud y no tenía con quién enviar al menor. La docente expuso que teme por su integridad física y el hecho es investigado por la Fiscalía.

fuente: nuevodiarioweb