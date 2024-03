La prestigiosa conductora habló en Turno Noche sobre la situación del país, su festejo de cumpleaños, la visita de Susana Giménez y mucho más. “Me da tristeza ver a tanta gente sin trabajo”, dijo.

En una charla exclusiva con Cadena 3, Mirtha Legrand se refirió a la situación crítica del país, su charla con el presidente Javier Milei, su festejo de cumpleaños, las ganas de volver a Córdoba y el desafío constante por seguir en la televisión argentina.

“Los cambios que vive el país son raros, son cambios violentos, muy contundentes. No se puede despedir a tanta gente, ¿a donde va a esa gente? es horrible, hay que reubicarla en algún lado”, expresó preocupada la histórica conductora.

“No hay trabajo, hay que abrir nuevas fábricas, nuevas industrias, que inviertan dinero, algo tienen que hacer, no puede ser. No tener trabajo es muy duro, es muy tremendo, se me va la voz”, agregó al respecto.

A pesar de su preocupación, Mirtha se mostró optimista y opinó que “Argentina tiene que exportar todos sus productos, es un país rico, tiene que exportar el maíz, la soja, todo. Es un país poderoso, con esa pampa húmeda que tenemos nosotros, hay pocos países en el mundo así”.

Con respecto a la última entrevista que tuvo con el presidente Javier Milei, Mirtha se refirió a su frase final donde le dijo que “no quiero irme de este mundo sin ver a mi país floreciente”.

“Me emocione hasta las lágrimas y él también, es una gran verdad. Hemos dejado de querernos los argentinos entre nosotros”, aseveró.

Su cumpleaños y la visita sorpresa de Susana Giménez

“La Chiqui” contó detalles de la fiesta de cumpleaños que celebró el pasado 23 de febrero en su casa y que tuvo la presencia de varios famosos y un reencuentro con otra diva de la televisión como Susana Giménez.

“No sabía nada y estaba hablando con Adrián Suar y de pronto me doy vuelta y veo que Susana estaba entrando y me hizo una cara como diciendo ‘viste que vine’ y yo le empecé a decir ‘yo sabía que ibas a venir’, lo sospechaba y apareció Susana, preciosa como siempre, y se quedó como hasta las dos de la mañana”, relató Mirtha.

Además, reveló que se mantiene comunicada con su amiga a partir del celular: “chateamos a la madrugada porque ella es noctámbula como yo, que me duermo tarde, pero alguno los llamo y los despierto”.

Otro invitado de honor fue Jairo, quien se encargó de dedicarle tres canciones a “La Chiqui” que reveló que la que más le gustó fue Los enamorados: “Es una belleza esa canción”.

Su vigencia en la televisión y el crecimiento de “Juanita”

“Ahora hago un programa semanal, que me encanta porque lo preparo bien y me gusta hacerlo. Además comparto el camarín con Juanita y nos encontramos ahí. Está muy bien, está preciosa y lo hace muy bien, es notable la evolución que ha tenido. Estos programas parecen fáciles pero no lo son, hay que estar muy atentos y lo peor son los baches, hay que atacar enseguida al público”, resaltó.

Su encuentro con Luis Miguel

Mirtha no se perdió el paso del “Sol de México” por Buenos Aires y para sorpresa suya el cantante le pidió que se quede tras su show para poder saludarla.

“Cuando me estaba yendo después de aplaudirlo me dicen que me quede porque me quería saludar y me acerqué y me dio un beso, muy amoroso. Fue emocionante, yo lo veía desde cuando venía a Canal 9 y era jovencito, venía con el padre”, sumó.

fuente:CADENA3