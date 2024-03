El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que todos los bancos del país estarán cerrados durante seis días a partir del jueves 27 de marzo del 2024.

En este contexto, es importante que te anticipes con tus trámites o extracciones para evitar problemas durante esa semana. Lo que en la provincia de Tucumán se hace notorio siempre normalmente durante los fines de semanas y muchos mas durante los feriados largos,donde a pesar de las quejas de estar pagando por el servicio mas $ 10.000.- según el Banco los usuarios tucumanos no cuentan con dinero en los cajeros al no haber una guardia para reposición, las autoridades provinciales y los bancos deben conocer la realidad de la sociedad donde no todo se compra online o se paga de manera virtual, además es una obligación que los cajeros cuenten con dinero.

El motivo es la Semana Santa de seis días que habrá este año, ya que se une con el feriado del 2 de abril mediante un puente turístico.

Los bancos abrirán sus puertas por última vez en marzo el miércoles 26 y retomarán las actividades recién el miércoles 6 de abril.

Y con toda seguridad los cajeros automáticos se quedarán sin dinero, si no hay reposición de billetes.

Si bien el Jueves Santo no es considerado feriado, sí es un día “no laborable” en el calendario oficial y por eso no habrá actividad bancaria en ninguna localidad del país.

Sin bancos por 6 días: alternativas para extraer dinero

Los seis días consecutivos sin bancos en el país pueden provocar un problema a la hora de necesitar dinero en efectivo, más allá de que los cajeros automáticos estarán abiertos.

Al tratarse de casi una semana, es posible que en muchos haya faltante con el correr de las jornadas.

Una primera solución es anticiparte al posible inconveniente, siempre y cuando cuentes con el dinero, y realizar la extracción antes del jueves 27 a través del cajero o en la caja del banco.

Pero hay otras alternativas, como los comercios (cadenas de supermercado, por ejemplo) que permiten retirar plata.

Sin bancos por 6 días: anticipa tus trámites

Si tenés que realizar algún trámite en el banco, el cual no podés resolver mediante el home banking o las aplicaciones de las entidades, es importante que tengas en cuenta estos seis días sin actividad en el rubro para no llevarte una sorpresa la próxima semana.

De esta forma, lo recomendable es que vayas cuanto antes si se trata de algo urgente o que necesites resolver antes de que comience abril.

Es importante señalar que, tras el fin de semana extra largo, se esperan días de mucha concurrencia en las sucursales de los diferentes bancos del país.

Los feriados bancarios que restan en 2024

Jueves 28 de marzo: Jueves Santo

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo

Lunes 1° de abril: feriado con fines turísticos

Martes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Miércoles 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Jueves 20 de junio: Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano

Viernes 21 de junio: feriado con fines turísticos

Martes 9 de julio: Día de la Independencia

Viernes 11 de octubre: feriado con fines turísticos

Miércoles 6 de noviembre: Día del Bancario

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

fuente:ambito