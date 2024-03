Villarruel contra Bullrich: ”La función de las Fuerzas Armadas no es combatir civiles”

La vicepresidenta de la Nación se refirió a la intervención de las Fuerzas Armadas en Rosario marcando claras diferencias con la ministra Patricia Bullrich.

La vicepresidenta Victoria Villarruel dio su primera entrevista este jueves desde que ocupa el cargo, donde entre varios temas, dialogó sobre su relación con Javier Milei y se mostró en contra del paquete de leyes para combatir la inseguridad propuesto por Patricia Bullrich y Luis Petri.

Villarruel tomó distancia respecto a los anuncios de la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de seguridad interior: “No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”.

Además, se refirió al aumento de los sueldos de los legisladores en el Congreso, que finalmente fue retrotraído por orden de Javier Milei. “Un legislador es la persona que representa a las provincias, en la casa del Senado, y al pueblo argentino en Diputados. Creo que tienen que ser retribuidos en forma digna, para la importantísima tarea delegada. Si no sólo serían legisladores los ricos, los narcos. Tienen que ganar bien y no ganan bien”, dijo en la entrevista con TN.

En este sentido, aprovechó para criticar la jubilación de la expresidenta Cristina Kirchner. ”Como pensionada gana más de 7 veces de lo que gana un senador, que gana menos de 2 millones. Que un jubilado gane lo que gane no me parece bien tampoco, no está bien nivelar para abajo. Subamos todo”.

fuente:ambito