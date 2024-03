Francisco sobre la violencia narco en Rosario: “Sin complicidades del poder político y judicial no sería posible llegar a esta situación”

El sumo pontífice reclamó que todas las fuerzas políticas dialoguen y consensuen medidas para combatir al narcotráfico. También lanzó cuestionamientos al poder económico.

El Papa Francisco lamentó la violencia que sufre la ciudad de Rosario, azotada por el narcotráfico, y llamó a “rehabilitar la política” e investigar la corrupción que permite esta situación.

“En un momento de crisis como los que vive la ciudad de Rosario, comprendemos la necesidad de la presencia de las fuerzas de seguridad para llevar tranquilidad a la comunidad. No obstante, sabemos que en el camino de la paz se deben transitar respuestas complejas e integrales, con la colaboración de todas las instituciones que conforman la vida de una sociedad”, sostuvo el pontífice en un videomensaje difundido por la Santa Sede.

Francisco sigue con atención la situación que se vive en esta ciudad, en donde el recrudecimiento de los delitos asociados al narco en las últimas semanas obligó al Gobierno a reforzar la presencia de fuerzas federales.

El Papa alegó que “todo pueblo tiene en sí mismo las herramientas para superar aquello que atenta contra su propia integridad” y, por ello, cree que “nadie de buena voluntad puede sentirse excluido ni ser excluido” de la tarea para hacer que Rosario sea un lugar seguro.

Fuertes advertencias del Papa Francisco por la violencia narco en Rosario

El jefe de la Iglesia Católica advirtió que “sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero no sería posible llegar a la situación” actual en Rosario y reclamó “rehabilitar la política”, que consideró como “una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común”.

Con menciones a un pasaje de su encíclica Fratelli tutti (“Hermanos todos” en español), agregó: “Todos los sectores políticos están llamados a transitar el gran camino del consenso y del diálogo para generar leyes y políticas públicas que acompañen un proceso de recuperación del entramado social. La alternancia de las gestiones debe sostener la continuidad de los procesos de cambio”.

El papa llamó a “trabajar no sólo sobre la oferta, sino también sobre la demanda de drogas a través de políticas de prevención y asistencia”: “El silencio del Estado en esta materia sólo naturaliza y facilita la promoción del consumo y comercialización de las mismas”.

Las frases más destacadas del papa Francisco por la violencia narco en Rosario

“Es necesario que el sistema democrático vele por la institucionalidad de la Justicia, de tal manera que pueda ser independiente y pueda investigar los entramados de la corrupción y del lavado de dinero que facilitan el avance del narcotráfico”.

“Cada miembro del Poder Judicial es responsable de custodiar su integridad, la que comienza por la rectitud de su corazón. Asimismo, es de agradecer a todos aquellos hombres y mujeres que, con su compromiso silencioso con la justicia, muchas veces ponen en riesgo su propia vida”.

“Hay una gran tarea por delante en el sector empresarial, no sólo en impedir la complicidad en los negocios con las organizaciones mafiosas, sino también en un compromiso social, no hay una buena economía sin un buen empresario, no hay una mala economía sin la complicidad de una parte del sector privado”.

“En todo sistema mafioso los pobres son el material descartable”.

“Todas las instituciones sociales, civiles y religiosas debemos de estar unidas para hacer lo que mejor sabemos hacer: crear comunidad”.

“Rosario cuenta con una gran riqueza de instituciones al servicio de los demás”.

“Queridos hermanos y hermanas rosarinos, estoy cerca de ustedes. La Virgen del Rosario intercede día y noche por todos sus hijos, sobre todo, como suelen hacerlo las mamás, con diligencia especial por quienes tienen mayores fragilidades. Que Dios los bendiga”.

fuente: cadena3