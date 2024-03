Rodriguez Larreta comenzó a armar para competir en 2025

El ex jefe de gobierno comenzó a trabajar para una candidatura en las legislativas. No está claro si será por dentro por fuera del PRO.

Horacio Rodriguez Larreta prepara el terreno y, lejos de abandonar la política, podría ser candidato en las elecciones legislativas en una alianza con Martín Lousteau. La única duda es si será dentro del PRO o conformará un nuevo espacio.

La durísima derrota contra Patricia Bullrich y el triunfo de Jorge Macri en la Ciudad parecían haber dejado a Larreta afuera de todo. Sin embargo, el ex jefe de Gobierno comenzó a rearmarse.

El primer objetivo son las legislativas de 2025. “Es cierto, falta un siglo, más en este contexto. Pero Jorge no la va a tener fácil”, anticipó a LPO un dirigente de Juntos.

El año próximo es la oportunidad que Jorge Macri espera para construir una línea propia en el PRO porteño, sobre todo en la Legislatura, en donde el ex intendente de Vicente López aún no tiene diputados “puros”.

Sin embargo, hay varias estrellas del PRO que buscan un lugar desde donde proyectarse al 2027. María Eugenia Vidal debe renovar su mandato, lo mismo que Lousteau. Larreta está en ese mismo lote que incluso podría llegar a incluir a Patricia Bullrich.

Lousteau quedó a 20 mil votos de ganar la interna a jefe de Gobierno y una boleta junto a Larreta le aseguraría una buena base electoral y un número suficiente para bloquear los planes de Jorge. La jugada ya llegó a oídos de Mauricio Macri, que observa con preocupación la posibilidad de arriesgar la Ciudad contra su ex colaborador.

El ex jefe de Gobierno trabaja en dos frentes. Por un lado impulsa una fundación hoy a cargo del ex diputado Marcelo Weschler. Por otro volvió a recorrer las comunas de la mano de Emmanuel Ferrario.

El legislador es junto a Álvaro González, Guadalupe Tagliaferri y Claudio Romero, parte del armado político larretista. También se sumó el histórico vocero Marcelo Nachón. La gran duda es si Larreta irá por adentro del PRO o buscará crear otro espacio.

El ex candidato se corrió del partido tras los acercamientos a Milei y le dio vía libre a los dirigentes más cercanos cuando Macri decidió postularse a la presidencia del PRO. Larreta no cree que nada bueno pueda salir de la alianza con los libertarios y considera que el partido amarillo, tarde o temprano, terminará subsumido a LLA. Pero, por ahora, no cierra ninguna puerta.

No pasa desapercibido que Jorge Macri quedará al mando del PRO en la Ciudad tras el recambio de autoridades que incluye la presidencia del PRO para su primo Mauricio. Si bien por el momento no se espera ningún cambio en la integración de la alianza Juntos, tampoco se descarta.

“Está bien que Jorge maneje el partido en la Ciudad, es el líder del distrito. Con Mauricio y con Horacio fue igual. Es lo que corresponde”, señalaron en el larretismo.

