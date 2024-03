Fantino quejoso por la factura de luz y puso en duda la continuidad de su radio

El conductor expresó su descontento a través de su streaming en “Neura”. “Si tengo que pagar para venir a laburar, cierro”, indicó.

Alejandro Fantino no pudo disimular su malestar por la factura de luz que le llegó a la planta transmisora de su radio FM y pese a que dijo no estar enojado, terminó quedando claro que cuando le llegue el doble de lo que tiene que pagar ahora es probable que no tenga más remedio que cerrar el medio.

Encima, uno de los columnistas del programa dijo que cómo no podrían pagar la luz, le llegaron 4 millones de pesos, deberían cerrar la radio ante la sorpresa de sus compañeros.

“Y yo lo voy a decir abiertamente a esto: a mi me encanta hacer comunicación, laburar en Neura, pero si tengo que venir a trabajar pagando, no muchachos se los digo honestamente, cerramos esto y yo me voy a laburar al canal que me de laburo”, advirtió Fantino.

“¿Estamos perdiendo el trabajo en vivo?”, dijo la locutora del programa, con una risa nerviosa sabiendo que si la próxima factura de luz es de 8 millones de pesos es probable que la radio cierre.

“Lo vamos a pagar, la radio va a seguir…”, primero dijo Fantino y luego se fue dando cuenta que el dueño de la radio por ahí no puede hacerle frente a semejante factura.

fuente:cadena3