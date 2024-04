Cuatro niñas tucumanas ganaron una beca de estudio para una academia de Ballet en Nueva York

Luciana, Agustina, Candelaria y Guillermina son cuatro de las niñas ganaron una beca de estudio de American Academy of Ballet. Actualmente, estudian con la profesora Luz Duclós quien las acompaña en este arduo camino. Cómo ayudarlas a cumplir su sueño.

Luciana, Agustina, Candelaria y Guillermina son cuatro de las niñas tucumanas que ganaron una beca de estudio de American Academy of Ballet de Nueva York. Actualmente, estudian con la profesora Luz Duclós quien las acompaña en este arduo camino.

Esto es fruto del esfuerzo de las niñas y sus familias desde hace muchos años y se ha visto reflejado en estos exámenes”, afirma la profesora a la prensa. Las becas contemplan una estadía de un mes en Nueva York para seguir capacitándose y aprendiendo de otras danzas: “van de todas partes del mundo”. Las nenas tienen diferentes porcentajes de becas, una de ellas, Luciana, ganó el 100%.

“La idea es que pueda cumplir su sueño de viajar. Al margen de que las chicas vayan a competir, y ganen o no, es una ventana muy grande, y esto brinda la posibilidad de que se abran nuevos caminos a otros lugares, tomar clases con otros maestros”, sostiene la docente. Y, a pesar de que son niñas, su maestra asegura que “han tomado esto con mucho profesionalismo”.

En palabras de la docente, el programa de capacitación les brinda, además de la posibilidad de viajar, conocer gente y tener profesoras de todas partes del mundo, no solo de Estados Unidos. “Es una vidriera muy grande para ellas. Y tener la chance de acceder a otro tipo de formación”, sostiene. Para obtener esta beca, las niñas tuvieron una audición donde mostraron su talento a un jurado internacional.



Luciana es la mayor, tiene 14 años y, hace 5 años atrás, empezó a soñar con ser bailarina: “Cuando yo tenía 9 años estaba usando el celular y me apareció un video de una chica bailando, entonces me entró eso y me gustó muchísimo. Empecé a practicar en mi casa, yo le había dicho a mi papá que me llevé, pero ellos no creían que a mi me gustaba mucho eso. A los 10 años encontraron una escuela y me llevaron a esa escuela, como yo era la más avanzada me sacaron de ahí y, en el 2021, seguía haciendo ejercicios en mi casa hasta que encontré el estudio de la profe Luz y siento que estoy avanzando mucho. Yo veía películas de danza y les insistía con que me lleven”, cuenta ante los micrófonos de eltucumano.

Cande tiene 8 años y empezó a bailar desde muy pequeña en el estudio de Luz. Es tímida y entusiasta a la vez. Por su parte, Guillermina tiene 11 años y baila desde sus 4. El gusto por la danza vino de la mano de su abuela y las películas que compartía con ella. Otra de las niñas es Agustina, quien tiene 10 años y baila desde sus 3, es el orgullo de sus padres.

Las cuatro aman la danza y sueñan con ser bailarinas. El sacrificio y la perseverancia de ellas es confirmado por su profesora quien asegura que “llueve, truene, caiga piedras, cumpleaños de sus compañeras, ellas nunca faltan y siempre están en la academia”, listas para practicar los pasos de ballet.

Además de esta beca, las niñas se preparan para el Gran Premio América Latina. “La situación económica es muy complicada”, afirma Luz ante la pregunta sobre qué hace falta para que las chicas concreten su sueño.

Si bien Luciana tiene la estadía cubierta, aún falta resolver el tema del traslado, que incluye no solo los pasajes hacia Nueva York, sino los gastos para hacer la visa en Argentina. De la misma manera, cada niña tiene un pedido especial para terminar de cubrir su viaje.

Cómo colaborar: Haciendo click acá se accede a la página de Instagram de la academia, donde se puede consultar las diferentes formas de ayudar al viaje de las niñas.

fuente:eltucumano