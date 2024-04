TUCUMAN: ATEP adhiere al paro nacional convocado para mañana por Ctera

El gremio tucumano confirmó que se sumará a la medida de fuerza para exigir la restitución del Fondo de Incentivo Docente, entre otros reclamos

Una medida de fuerza nacional tendrá impacto en Tucumán. La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) resolvió adherir al paro nacional convocado para mañana. A través de un comunicado, el gremio confirmó su adhesión a la medida de fuerza que anunció la Ctera para exigir la restitución del Fondo de Incentivo Docente.

“Exigimos la restitución del Fonid, la convocatoria a Paritaria Nacional Docente, la defensa de nuestras jubilaciones, el financiamiento adecuado para la educación y el repudio al protocolo de seguridad”, dijeron en un comunicado.

Además, la Conadu Histórica resolvió sumarse al paro de Ctera por las demandas de la docencia de todos los niveles educativos. Según lo anunciaron en un comunicado mañana realizarán actividades de visibilización: clases públicas, volanteadas, actos, radios abiertas, entre otras.

El llamado al paro por parte de Ctera

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) anunció un paro nacional docente para mañana en reclamo por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y una urgente convocatoria a la paritaria nacional.

Además, mañana se cumplirá un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba, ocurrido 4 de abril de 2007. Por esa razón, la Ctera planteó “rechazar el Protocolo de Seguridad del gobierno, que criminaliza la protesta social” con una masiva marcha que se realizará en Neuquén.

“Los docentes de todo el país van a cobrar menos”

“Nosotros veníamos reclamando la convocatoria a la paritaria desde enero -había dicho la semana pasada, Sonia Alesso, dirigente de Ctera-. Hemos tenido una reunión, pero la convocatoria no se daba. Más allá de lo sectorial hemos planteado la urgencia y necesidad de que se enviarán los fondos que fueron retraídos de forma irregular a las provincias y a los docentes”, agregó.

“El próximo mes los docentes de todo el país van a cobrar menos. Y no estamos hablando de poco -había advertido-. Estamos hablando del fondo compensador, del Fonid y en el caso de la quinta hora se da un fenómeno particular: a varios docentes se le ha notificado que no va a continuar. Además de ser desplazados de sus puestos de trabajo van a perder parte de su salario”, había señalado la secretaria general.

FUENTE:LAGACETA