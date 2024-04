Ante la creciente miseria vecinos de Castelar se estarían comiendo los perros, dicen que solo dejan los pelos

También durante la crisis de 2001, se llegaron a documentar en TV casos de personas que se vieron obligadas a comer gatos. Ocurrió en Quilmes, provincia de Buenos Aires, donde la crisis económica habría obligado a sus ciudadanos a alimentarse de ratas, sapos, gatos y caballos, por no poder comprar carne vacuna.

Las teorías de los vecinos de Castelar

Ahora la historia parece repetirse de la mano de Javier Milei, pero esta vez, ¿con perros?

Así lo creen los vecinos de Castelar que desde hace un tiempo comenzaron a encontrar bolsas con perros muertos en un baldío que pertenece al municipio de Morón y en el que suelen dormir personas en situación de calle, y sostienen que se trata de animales que fueron sacrificados para convertirlos en comida.

Las teorías empezaron a llover en un grupo de WhatsApp que crearon los vecinos de la zona sobre qué podría haber dentro de la bolsa que veían, hasta que un vecino decidió develar el misterio. Sin tocar mucho, encontró algunas bolsas tiradas y le hizo un tajo a uno para no manipular lo que había adentro. Se encontró con que había un perro descuartizado. Pero la cantidad de bolsas empezó a crecer una vez que el hombre se dispuso a recorrer el predio. “Se encontró con un montón. No sé la cantidad de perros que debe haber, pero son un montón”, dijo a ‘TN’. Y a medida que avanzaban con la recorrida establecieron más detalles:

Lo que se llegó a ver son solo los pelajes de los perros, porque están totalmente descuartizados y despellejados como si les hubiesen sacado el cuero. No está la lengua, no está la carne ni, el corazón

Las elocuentes fotos que fueron compartiendo a través del mismo grupo que mantienen los vecinos, provocó que se genere un sinfín de hipótesis sobre distintos temas: desde qué raza son los animales hasta el motivo por el que aparecieron ahí y los posibles culpables.

No era la primera vez

Una vecina fue hasta la comisaría 3° para realizar la denuncia, y le dijeron que no era la primera vez que pasaba en Castelar. Pero desde la comisaría si bien les tomaron la denuncia, aún no les brindaron soluciones. Incluso, los vecinos afirman que “ni siquiera fueron a ver la escena donde hay un cementerio de bolsas ensangrentadas”. “La policía como que nos dice que hagamos justicia por mano propia, porque dicen que no pueden hacer nada”, remarcó una vecina al mencionado medio. Desde el martes 2 de abril hasta este miércoles no hubo demasiadas acciones por parte de las fuerzas de seguridad, y ayer una vecina fue a la Unidad de Gestión de Control (UGC) N°6 de Morón donde tomaron su reclamo y unas horas después se acercó al terreno baldío de la UGC N°14 para juntar las bolsas que dispersas por el lugar. “La hipótesis que se maneja es que es muy probable que se hayan comido la carne del animal”, dijo la vecina Lourdes Barigozzi, quien confirmó que dentro de las bolsas eran todos perros, que ninguno parecía ser callejero y que todos tenían el pelo muy bien cuidado. La teoría que sostienen los vecinos se ampara en varios elementos: el primero es que no hay carne de los animales en ningún lado, más allá de unas pocas vísceras que se desprenden por el baldío; y en segundo lugar la ausencia de huesos. No descartan la posibilidad de que sea una o varias personas de otra zona: “Pueden venir de otro lado y tirarlo acá porque es un descampado en el que la gente va a tirar basura. Suponemos que aprovecharon a tirarlo ahí”. Y agregó: “En la zona del descampado hay un sector preparado como para cocinar como si fuese una mini parrillita. Había un montón de cosas quemadas, había maderas como si hubieran preparado una fogata y se veía como que hubo fuego”.

fuente:URGENTE24