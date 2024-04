TUCUMAN: EDET sube el 78% la electricidad desde este mes

Este miércoles, la empresa EDET, anunció la implementación de los valores dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación sobre la energía eléctrica en Tucumán a partir del 20 de abril.

Las modificaciones responden a la quita de subsidios nacionales y al aumento del costo de la energía, dijeron desde la empresa.

Comunicado

“En el marco del sinceramiento tarifario dispuesto por el Gobierno Nacional, se dispuso la actualización de los cuadros tarifarios en la Provincia. La quita de subsidios nacionales y el aumento del precio de la energía eléctrica dispuesto el 1 de febrero pasado por la Secretaría de Energía de la Nación, fue ratificada por el Ente Regulador de la Provincia de Tucumán (Res. ERSEPT N° 239/24).

Este incremento, que en promedio representa un 78%, no afecta por igual a todos los clientes. El mismo se implementará a través de una metodología denominada Pass Through, diseñado para que las distribuidoras no perciban ingresos de estas transacciones, tomando como criterio el principio de neutralidad. En este marco, cabe aclarar que ninguna de las modificaciones impactará sobre el Valor Agregado de Distribución, que es el único ingreso de EDET y cuya última actualización corresponde a septiembre de 2023.

Esta disposición no implicará cambios relevantes para los usuarios residenciales de los segmentos de menores y medianos ingresos. Sin embargo, se percibirá en mayor medida en los usuarios residenciales de altos ingresos, como así también en los clientes comerciales, las pequeñas industrias y el alumbrado público”.

¿Cómo identificar las variaciones en la factura?

Las nuevas modificaciones, que comenzarán a regir desde el 20 de abril, impactarán sobre el ítem Abastecimiento y Transporte, que tiene vinculación directa con el consumo de energía. Este concepto representa, principalmente, el costo de generar la energía consumida.

¿Cuál será el impacto en la factura de los clientes?

Residenciales: el 90% de los clientes percibirán un incremento menor a $ 4.800 mensuales con impuestos incluidos. El 10% restante corresponde a clientes del segmento de altos ingresos y/o alto consumo.

Comercios: El 75% de los clientes percibirán un incremento de hasta $ 43.000 mensuales, incluyendo impuestos.

Alumbrado público e industrias: la factura promedio se incrementará en un 90% aproximadamente.

Facilidades de pago

El Gobierno de la Provincia y EDET convinieron que los pequeños y medianos comercios contarán con la posibilidad de cancelar en dos cuotas las facturas con vencimiento en mayo y junio, con las mismas condiciones que se aplica a los agentes del Mercado Mayorista.

De igual manera, aquellos clientes que presenten inconvenientes para afrontar el pago de las mencionadas facturas, podrán acogerse a este beneficio.

Los interesados en acceder a la financiación deberán concurrir presencialmente a cualquiera de las oficinas comerciales de la distribuidora.