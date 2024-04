La Salud de los argentinos en peligro: “7 pacientes con cáncer murieron esperando la medicación”

En la comisión de Defensa del Consumidor de Diputados, Unidos por el Cáncer denunció la muerte de “al menos 7 personas” por no recibir medicamentos oncológicos.

La red ‘Unidos por el Cáncer’ confirmó este miércoles (17/04) que “desde el 10 de diciembre fallecieron siete personas, por lo menos que conocemos, esperando su medicación”. Acusan al gobierno de Javier Milei de frenar el envío de los medicamentos oncológicos con la excusa de una auditoría.

Ante la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, en su carácter de damnificados por el DNU 70/2023, representantes de la red Unidos por el Cáncer, que nuclea a 140 asociaciones civiles y grupos de pacientes oncológicos de todo el país, expusieron la dramática situación que están viviendo muchas personas por la demora en la entrega de los medicamentos.

“Hoy tenemos una situación inédita. Sentimos que hay una enorme crueldad en la falta de acceso a muchos tratamientos”, afirmó la presidenta de la Asociación Civil Sostén y fundadora y coordinara de la red, Alejandra Iglesias, quien remarcó que “estamos asistiendo como nunca en temas de acceso a la medicación”.

Es una situación muy complicada y está atentando directamente contra el derecho a la salud y a la vida. Desde el 10 de diciembre fallecieron siete personas, por lo menos que conocemos, esperando su medicación. Realmente es un tema que no puede esperar”, subrayó.

Iglesias explicó que “hablamos permanentemente de la atención centrada en el paciente y la verdad que no está ocurriendo con los términos del DNU y con el desfinanciamiento, que afecta directamente el derecho a la salud y la calidad de vida de las personas que viven con cáncer”.

En este marco, informó que ayer “presentamos un amparo colectivo por falta de medicamentos de aquellos que tienen que hacerlo a través de la DADSE (Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales)”. La medida fue impulsada por la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina, la Asociación Civil Sostén, la Fundación Entrelazando Esperanzas, la Fundación Grupo Efecto Positivo y la Asociación Civil Llegaremos a Tiempo de la ciudad de Villa Gesell. “Capital Humano suspendió la entrega por una auditoría, una cosa tremenda (la suspensión, no la auditoría). Después esa dirección pasó al Ministerio de Salud y hasta hoy no hay respuesta. Quiere decir que desde el 10 de diciembre esos pacientes no reciben la medicación, son cuatro meses y medio sin medicación oncológica”, destacó. Iglesias explicó que “hay gente que empezó el tratamiento pero hoy no lo puede continuar porque no le entregan la medicación. Estas personas se están sintiendo desamparadas. También nos llegan muchos pedidos de personas con obra social y prepaga, estamos teniendo problemas con el PAMI. Es una situación muy complicada”. Por su parte, María de San Martín -directora de la Fundación Donde Quiero Estar, Representante de Unidos Por El Cáncer Argentina y Fundadora de la Unión Latina de Cáncer- reprochó la falta de comunicación de parte del Gobierno a los pacientes. “No solo no se está entregando la medicación sino que no hay comunicación y es gravísimo para una persona que está enferma. Necesitamos que haya comunicación con los pacientes, nos ofrecemos a ayudarlos, entregarle la lista de pacientes, pero es necesario que se comuniquen”, pidió.

fuente:URGENTE24

