Amenazas y tiros a un agente de tránsito: secuestraron armas y drogas en la casa de un miembro del clan Ale

Luego de un confuso y violento episodio ocurrido durante la madrugada del sábado, cuando un hombre se habría resistido a los tiros a un control un grupo de agentes de tránsito, la Justicia pidió allanamientos y la captura del principal sospechoso del ataque. En una casa del clan Ale encontraron numerosas armas y cocaína.

Según informaron desde la Subdirección de Tránsito de la capital, a las 6.30 del sábado, en la intersección de avenida Alem y Crisóstomo Álvarez, el agente Mateo González le pidió al conductor de una Amarok negra que detenga la marcha.

“En lo que me acercaba a pedirle la documentación correspondiente del vehículo, el conductor sacó un arma y me pidió que no me acercara. Retrocedí y él realizó tres o cuatro disparos y luego continuó su marcha hasta perderse de vista en Alem y San Lorenzo”, contó González en un video difundido por la Municipalidad de la capital. El agente aseguró que el agresor habría estado alcoholizado y, según la denuncia presentada, se trataría de Facundo Ale, quien habría estado acompañado de al menos dos personas.

En base a esa presentación, durante el domingo se concretaron tres allanamientos en viviendas de la familia del sospechoso, en los que se encontraron una escopeta, una pistola, documentos para la portación de armas y decenas de balas, cartuchos y municiones, además de 10 gramos de cocaína.

Por el momento se desconoce el paradero de Ale, sobre quien pesa un pedido de captura y no se descarta que en las próximas horas pueda establecer su defensa y ajustarse a derecho.

Durante las últimas semanas, el hijo del Ángel “Mono” Ale fue mencionado en una interna de la barra brava de San Martín, que habría tenido relación con el ataque denunciado por una integrante de “Los Gardelitos”, madre de Walter “El Petiso David” Lobo (el sospechado de ser narco que aparece en las redes sociales con joyas de oro) y abuela de Abel Lobo (procesado por varios robos que interactuaba por Instagram desde la cárcel

