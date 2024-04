El obsceno gesto del ministro Caputo hacia una mujer que lo insultó afuera de la Casa Rosada (VIDEO)

El titular del Palacio de Hacienda estaba por subir a un auto cuando una persona le gritó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, le dedicó un gesto soez a una mujer que lo insultó en las puertas de la Casa Rosada. La reacción del funcionario fue captada por las cámaras de LN+.

El titular del Palacio de Hacienda estaba por subir a un auto para abandonar la Casa Rosada cuando una persona le gritó: “¡Ministro! ¡Chorro, hijo de puta (sic). Devolvé la que te robaste. ¡Ladrón!”.



La reacción de Caputo fue responder a esas agresiones con una sonrisa irónica, un fuck you (levantando el dedo) y se fue del lugar, consignó La Nación.

El hecho ocurre inmediatamente después de que circularan videos en redes sociales de individuos que increparon a Caputo durante su viaje a Estados Unidos. El líder de la cartera de Economía se trasladó en la noche del martes a Washington -en compañía del jefe de Gabinete, Nicolás Posse- para participar de reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de apoyo para reformas. Durante su estadía en el extranjero, fue insultado en al menos dos ocasiones.

El mismo medio recordó que la actitud del ex ministro de Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri fue similar a la de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante su arribo al Congreso para la ceremonia de asunción del presidente Javier Milei, la extitular del Senado de la Nación levantó su mano y les hizo fuck you a algunos seguidores libertarios que le gritaban.

fuente:lagaceta