Osvaldo Jaldo hizo entrega de 110 viviendas en Las Talitas

El Gobernador encabezó el acto en el que se les otorgó las actas de tenencia a las famiEl gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó esta tarde de lunes la entrega de 110 viviendas en Villa Mariano Moreno, de Las Talitas. Barrio que cuenta con todos los servicios conectados, además de una plaza propia con infraestructura adecuada.

El primer mandatario provincial llegó al lugar acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo, la intendenta local, Marta Najar, los ministros Luis Medina Ruiz (Salud), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Santiago Yanotti (Obras Públicas); la interventora del Instituto de la Vivienda, Nora Belloni; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; los legisladores Carlos Najar, Hugo Ledesma, y el presidente de la cámara tucumana de la construcción, Jorge Garber.

“Es una tarde de alegría: porque en el contexto que vive el país que estemos cumpliendo el sueño de la casa propia a 110 familias tucumanas es algo muy importante. Por eso quiere agradecerle a la intendenta y al legislador porque gracias a ellos hemos podido construir con el Instituto de la Vivienda en Las Talitas, ya que nos cedieron los terrenos y nos brindaron la infraestructura”, afirmó Jaldo.lias beneficiarias.

Por otro lado, el mandatario se refirió a la construcción de viviendas en la provincia. “Tenemos otras viviendas con diferente avances de obra, y sabemos la preocupación que existe porque la fluidez de transferencia de recursos en pagos de certificados está muy disminuida, casi paralizadas y en ese sentido venimos realizando gestiones en el Gobierno Nacional donde aquellas viviendas que tengan un determinado nivel de avance, juntos el gobierno provincial y el nacional las vamos a terminar. También hay que agradecer a las empresas que vienen haciendo un esfuerzo muy grande porque no es fácil trabajar y no cobrar. Hay muchas empresas tucumanas que han decidido seguir trabajando a pesar de saber que los certificados estaban demorados por eso también es que estamos convencidos que vamos a continuar con las viviendas que están faltando. No vamos a claudicar con la construcción de viviendas”.

Por su parte, Acevedo expresó que “felizmente se pudieron concretar estas viviendas gracias al empuje del Gobernador para que se sostenga la obra pública en la provincia. Y esto es lo que hace poco hicimos en la Legislatura que es sancionar la emergencia en obra pública. Hay un gran esfuerzo de parte de las empresas, de todo el equipo de trabajo del Gobernador porque sabemos que si seguimos trabajando todos juntos vamos a podeEl ex intendente y actual legislador, Carlos Najar, recordó que “cuando asumí en 2015 hablábamos de 75 mil talitenses, hoy, al borde de cumplir 32 años como municipio ya hablamos de 90 mil. Por eso hoy vemos la presencia de todo el equipo del Gobernador, porque es una clara muestra de lo importante que es construir ciudadanía y le deseamos a la intendenta que tenga una gran gestión”.



La jefa municipal agregó que “hoy 110 familias van a tener su hogar y se suman a nuestro suelo. Queremos que cada una de las familias pueda tener su casa y que la habiten”.r lograr que más familias tengan su casa propia”.

A su turno, Yanotti agregó que “la decisión del Gobernador de priorizar a los tucumanos ha hecho que se entregue una vivienda por día desde que asumió. Es decisión del Gobernador que se sigan haciendo las cosas que necesitan los tucumanos y una de esas cosas son las viviendas. Por eso hemos logrado con esfuerzo terminar este barrio y también nos estamos reuniendo permanentemente para ver de qué forma se pueden terminar los barrios que se están haciendo”.

La interventora, Nora Belloni, agregó que este barrio “es un proyecto que data de largo tiempo y con mucho esfuerzo hoy la estamos entregando. Los tiempos que estamos viviendo son difíciles para la obra pública pero estamos confiados en que vamos a seguir, quizás no al mismo ritmo pero vamos a continuar”.

fuente:comunicaciontucuman