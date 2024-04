Cristina Kirchner rompió el silencio: “No hay plan de estabilización, es solo un ajuste”

La expresidenta habló por primera vez desde que asumió Javier Milei, en un acto en Quilmes. Allí sostuvo que el “pueblo está sometido a un inútil sacrificio” y cuestionó el superávit anunciado: “No tiene sustento”.

La ex presidenta Cristina Kirchner apuntó contra el mandatario Javier Milei por someter a los argentinos a un “ajuste inútil”, a la vez que criticó que celebrara el superávit fiscal del primer trimestre porque tiene “deudas” con empresas y provincias.

“Es como que ustedes en sus casa no paguen el alquiler, no paguen las expensas y digan que tienen superávit, no hermano, no es superávit ¿mirá todo lo que debés?”, se quejó Cristina Kirchner.