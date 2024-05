Javier Milei: “Yo tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me salve, por eso puedo hacer las reformas”

El Primer mandatario defendió la postulación de Ariel Lijo al máximo tribunal. “Si uno de mis funcionarios incurriera en un acto de corrupción, le pego una patada en el culo”, prometió

El presidente Javier Milei defendió este miércoles la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo. Según explicó, es un magistrado que conoce como ningún otro candidato cómo funciona el sistema de judicial y eso es fundamental para la reforma que pretende impulsar.

“Mi único interés es que la Corte falle acorde a los principios de la Constitución Nacional, no necesito una Corte adicta”, planteó en diálogo con los periodistas Luis Majul y Esteban Trebucq en El Observador radio.

Y desarrolló: “Yo tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me venga a salvar, por eso puedo hacer las reformas que estoy haciendo”.

En ese contexto, dijo que es obvio que él no llegó a al Gobierno para “chorear” porque no está en su esencia. Y prometió: “Si alguno de mis funcionarios incurriera en un acto de corrupción, le pego una patada en el culo”

Mieli aseguró que una vez cumplido su mandato volverá al llano: “No sigo en la política, mi intención es irme a vivir en el medio del campo, donde no me vea nadie, no quiero saber más nada de nada, me voy con mis perros y viviré de dar charlas”.

fuente:infobae

