GRAVISIMO: Denuncian ablación ilegal de órganos para 6 personas e involucran al Incucai Tucumán

Marcelo Germain Salvatierra tenía 19 años y el 22 de marzo resultó gravemente herido al embestir un caballo suelto en la Ruta Nº3, en el interior del departamento Termas de Río Hondo, cuando viajaba en motocicleta con su novia, quien también sufrió lesiones. Dos semanas después falleció en el hospital regional Ramón Carrillo, en la capital de Santiago del Estero, publica el sitio Visión Santiago.

Salvatierra era reconocido por su paso en el fútbol de la Liga Termense, al jugar en los clubes Villa Balnearia, La Costanera y Los Dorados, que lamentaron la pérdida de su vida. La Liga bautizó con su nombre el torneo de primera división que comienza en mayo, en homenaje póstumo.

El 5 de abril se le diagnosticó muerte cerebral y horas después fue sometido a una ablación que su familia afirma no haber autorizado, por lo que radicó una denuncia penal contra quienes intervinieron en ese operativo. El argumento es simple: el joven habría elegido no ser donante de sus órganos.

La crónica de los medios señaló que en el Regional se llevó a cabo una ablación que “permitió salvar la vida de seis pacientes en estado crítico. Este logro es el resultado de los servicios de terapia intensiva, laboratorio y quirófano de ese centro de salud”.

“El éxito de esta intervención –se añadió- fue posible gracias al trabajo coordinado de los equipos de ablación Cardiaca del Hospital Italiano, Hepática del Hospital Italiano, Reno pancreática del Hospital Privado, Renal del Caise (ministerio de Salud) y de Córneas del Hospital De María, así como la colaboración del Centro Provincial de Sangre, Banco de Tejido Ocular y Ceamm. Se destacó también la labor fundamental del personal aeroportuario en la logística del traslado de los órganos”.

Pero la familia de la víctima tiene una visión completamente opuesta a la versión que se difundió en los medios.

Los padres de la víctima, Graciela Quevedo y Ángel Salvatierra, denunciaron la semana pasada en el Centro Judicial de Termas de Río Hondo los supuestos delitos de sustracción de órganos, profanación de cadáver y violación la ley de transplantes de órganos. La demanda es contra quienes participaron del operativo, que fue divulgado en los grandes medios como un acto solidario.

En la presentación indicaron que su hijo fue derivado desde el CIS Termas al hospital regional Ramón Carrillo, en esta Capital, donde falleció tras soportar una agonía de dos semanas. “(…) Se pidió la entrega de su cuerpo para ser velado en la ciudad de Termas de Río Hondo, las autoridades de la Unidad de Terapia Intensiva lo seguían conectando pese a haberse determinado que el viernes 5 de abril a las 21.00 tenía muerte cerebral y estado vegetativo, al ser revisado por un médico neurólogo”.

“Ambos padres pedíamos la entrega del cuerpo del extinto y, por el contrario, el encargado de la sala, el Dr. Franco Gianoni, se negaba a ello porque manifestaba que se había comunicado con el Incucai para llevar a cabo la extracción de órganos”, relataron.

Frente a esto, la madre del joven se comunicó con el fiscal penal Rafael Zanni, quien intervenía en la causa por el siniestro vial: “Le imploré que intercediera para la entrega del cadáver por llamada celular a horas 6.00 del sábado 6 AM de la mañana del sábado 6 de abril y me manifestó que iba a comunicarse con el juez de Garantías Silvio Sálice, que prima facie no habría problemas”.

Sin embargo, en el hospital Regional ya se habían iniciado los aprestos para la ablación, con la venia judicial. “En la UTI del Regional la decisión estaba tomada con la anuencia de los médicos Franco Gianoni y los demás que estaban de guardia ese día en Neurología de Terapia Intensiva y gente del Incucai que vino de Tucumán con anuencia de David Jarma. En comunicación con el juez Rómulo Alejandro Scarano se ordenó la extracción de órganos de nuestro hijo. Se extrajeron, por comentarios de médicos del Incucai, el corazón, ambos riñones y córneas, hígado, páncreas y médula ósea”.

“Toda esta gente debe estar imputada”, exhortaron los padres de la víctima.

Como prueba presentaron el carnet de conductor donde consta que no es donante de órganos. “Nuestro hijo no era donante: ello surge de su documento nacional de identidad y su carnet de conducir, donde expresamente lo hace constar”, indicaron.

“La ley penal debe ser rigurosa ante el supuesto de encontrarnos ante una organización de tráfico de órganos, máxime cuando ha intervenido un juez civil, al que seguramente no se le mostró la acreditación por el carnet de conducir y el DNI (donde consta) que Marcelo Germain Salvatierra no era donante de órganos”, se indicó en la denuncia.

Y se recordó que desde 2006 la legislación establece que “toda persona capaz y mayor de 18 años para a ser donante de órganos y tejidos tras su fallecimiento, salvo que haya manifestado su oposición. En tanto, la negativa debe ser respetada cualquiera sea la forma en que se haya manifestado”.

La ley “Justina” mantiene entre sus requisitos que “se considera donante a toda persona capaz, mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a la donación”. Se requiere la mayoría de edad para asentar esa decisión.

Los progenitores de Salvatierra pidieron que se cite a declarar al juez Scarano para explique “en base a qué argumentos ordenó la ablación de los órganos del cuerpo de nuestro hijo”. También solicitaron testimoniales a los médicos Gianoni y Jarma. Luego requirieron “proceder sobre la base de ello a imputar penalmente por los delitos infringidos”. Recordaron que la ley prevé una pena de 6 meses a 5 años de prisión e inhabilitación de hasta 10 años para los profesionales que se beneficiaren con la obtención ilegal de órganos, tejidos y células.

Ahora la justicia tiene la palabra.

