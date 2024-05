Crecimiento del Islam en elecciones municipales en Inglaterra

Enojados por el silencio del Partido Laborista ante la matanza en Gaza, devotos del Islam eligieron a candidatos independientes en Inglaterra y hl Islam ruido.

La noticia plana es: “Avance del Islam en elecciones municipales en Inglaterra”. Pero tiene una profundidad enorme: ya no se trata solamente del reclamo juvenil en USA, Francia, Reino Unido y otros territorios. Ahora se trata de representación propia en los Concejos Deliberantes ingleses, y con potencial mayor porque hay elecciones de parlamentarios y 1er. Ministro a fines de 2024 en el Reino Unido. Israel tiene un problema enorme que afrontar, que no es Gaza ni Hamas. No la vieron venir.

Por ejemplo, los laboristas han retenido el control del Ayuntamiento de Bradford (Inglaterra), pero sufrieron pérdidas porque el electorado islámico se presentó con candidatos independientes que lograron representación legislativa, un dato insoslayable para el futuro del Reino Unido.

Bradford es un municipio metropolitano (el 4to. más poblado) con varias localidades: Bradford, Keighley, Shipley, Bingley, Ilkley, Haworth, Silsden, Queensbury, Thornton y Denholme. La ciudad de Bradford comparte aeropuerto con Leeds.

Según el Servicio de Información sobre la Democracia Local, el éxito de los candidatos independientes en muchos de los distritos del centro de la ciudad de Bradford fue por la insatisfacción con el silencio del Partido Laborista sobre la guerra en Gaza.

Entre los candidatos que lograron su elección se mencionó a:

Mohammed Ali Islam, de 20 años,

Ismail Uddin, de 19, y

Atira Malik, de 18, que está estudiando para sus A-Levels.

Fueron recibidos por una multitud que los vitoreaba afuera, y Mohammed Ali Islam fue llevado en andas por sus seguidores. Los independientes tienen ahora 13 escaños, igual que el Partido Conservador. En total, los laboristas perdieron 4 escaños.

“¡Allahu Akbar!”

Mothin Ali, quien ganó 1 escaño por Gipton y Harehills, dijo que su elección al consejo fue una “victoria para el pueblo de Gaza”. Al pronunciar su discurso de la victoria después de que se anunciara el resultado, dijo que la gente está “harta” de ser “decepcionada” por un Consejo Deliberante laborista: “No seremos silenciados. Alzaremos la voz de Gaza. Alzaremos la voz de Palestina. ¡Allahu Akbar!” (“Dios es grande”). Ali fue uno de varias docenas de candidatos en toda Inglaterra que se presentaron apoyando a Gaza y, al hacerlo, derrotaron a su rival laborista. En Walsall, Naheed Zohra Gultasib ganó en el distrito de Pleck. Ella fue 1 de los 6 concejales laboristas de Walsall que renunciaron al partido en noviembre por la negativa de Sir Keir Starmer a respaldar un alto el fuego en Gaza. “Esto es por Gaza, esto es por Palestina”, dijo Gultasib en su discurso de victoria, entre vítores y cánticos. “Le mostraste [al Partido Laborista] que no pueden dar por sentado tu voto”. Akhmed Yakoob, un candidato independiente pro palestino que se postula para alcalde de West Midlands, obtuvo casi el 20% de los votos en Birmingham.

Castigo a laboristas

Donde hay musulmanes, se desplomó el voto laborista ante el castigo impuesto y la decisión de ir con candidatos propios, todos identificados con una escarapela verde. Esto fue notable en Blackburn, Bradford, Pendle, Oldham y Manchester, donde el apoyo laborista cayó en un promedio de 25 puntos. Los dirigentes laboristas tienen una preocupación antes de las elecciones generales que se celebrarán a finales de 2024. Deben salir a recuperar el voto islámico, y esto tendrá consecuencias en los reclamos por la política exterior favorable a Israel del Foreign Office. La posible pérdida del candidato laborista Richard Parker en las elecciones a la alcaldía de West Midlands provocó una disputa después de que una fuente anónima del partido culpara a “Medio Oriente” por el resultado.

Los laboristas tienen “problemas en su flanco izquierdo” después de centrarse en áreas tradicionalmente rurales y más blancas, dijo Rob Ford, profesor de política en la Universidad de Manchester. “Ha habido una pérdida sustancial de apoyo en áreas predominantemente musulmanas y están retrocediendo un poco en áreas progresistas y con estudiantes”, añadió. Al compensar las pérdidas urbanas con ganancias entre los votantes rurales, los laboristas alcanzarían a 34% en una elección general, contra 25% de los conservadores, informó la BBC. Sin embargo, el miedo a perder los votantes urbanos, incluidos los musulmanes, está generando ansiedad en el partido antes de las elecciones generales, dijeron fuentes a The Guardian. “Las encuestas (que predecían una ventaja de 20 puntos para los conservadores) estaban completamente equivocadas, esto va a estar mucho más cerca de lo esperado”, dijo una fuente. Jess Phillips, parlamentario laborista de Birmingham Yardley, dijo en el podcast ‘Electoral Dysfunction’, después de la votación, que el partido tendrá que “despertar y enfrentar” los problemas que llevaron a derrotas contra candidatos independientes y del Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña. “Espero mucho que, a medida que lleguen las votaciones para alcaldes, en lugares como Birmingham, Bradford, lugares con altas poblaciones musulmanas, como hemos visto durante la noche en Oldham, el Partido Laborista tendrá algunas preguntas que hacerse”, le dijo a Sky News.

fuente:urgente24