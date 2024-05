Desde el peronismo denuncian que Menem alteró el texto de la Ley Ómnibus y pedirán su nulidad en el Senado

Germán Martínez reveló que encontraron diferencias entre lo que se votó y el texto que se envió al Senado. Desconcierto en el entorno de Villarruel.

Un nuevo escándalo se suma a la aprobación de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. En medio de las dudas por la votación del capítulo del tábaco, ahora el peronismo denuncia que Martín Menem alteró el texto que se aprobó la semana pasada y que giró al Senado.

El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció que el texto que Menem giró al Senado tiene “diferencias” respecto a lo que se votó en el recinto. “Eso no puede pasar y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”, anunció el santafesino.

En una comunicación formal al presidente de la Cámara, Martínez indicó que hallaron “graves irregularidades” en el texto. “Se ha modificado el texto puesto a consideración del plenario, alterándose de esta forma la voluntad del legislador, y excediéndose en la autorización otorgada por el cuerpo para las correcciones de forma”, señaló.

“En un análisis no exhaustivo se han detectado algunas de estas alteraciones, lo que no significa que sean las únicas”, advirtió Martínez, que acusó a Menem de incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Los ejemplos mencionados son el artículo 152, referido al GNL, y en el 171, del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones.

Fuentes del bloque indicaron que en el primer caso se trata de una cuestión de forma, pero el segundo es más sensible. Es que el texto enviado por Menem al Senado elimina la posibilidad de que el mínimo de inversión sean 200 millones de dólares por “etapa” y quedan como mínimo para el total de la inversión.

En las provincias mineras, las más interesadas en el RIGI, querían que el mínimo de 200 millones de dólares sea por cada etapa de los proyectos, que suelen tener tres. “No es lo mismo entregar la provincia por 600 millones de dólares que por 200 millones”, se sinceró ante LPO un opositor que votó a favor de ese capítulo.

“Es un error menor de una palabra, una estupidez”, respondieron desde el entorno de Menem ante la consulta de LPO. Desde el despacho agregaron que ahora se está haciendo una corrección más exhaustiva para subsanar cualquier otra diferencia.

El tema es urticante para Victoria Villarruel, que tiene que darle celeridad al tratamiento de la ley para cumplir con el pedido de Milei de que se apruebe antes del 25 de mayo. Según supo LPO, el planteo del peronismo llegó esta mañana al despacho de la vice y hubo desconcierto. “¿Qué hacemos con esto?”, fue la pregunta que se hacían en su entorno.

En el Senado esperan este martes a Guillermo Francos y en el peronismo ya avisan que le pedirán la nulidad de la media sanción de la ley. Si bien creen que este “error” de Menem es salvable, consideran que no hay forma de obviar el escándalo en la votación del capítulo del tabaco.

Es un error menor de una palabra, una estupidez, respondieron desde el entorno de Menem ante la consulta de LPO. Desde el despacho agregaron que ahora se está haciendo una corrección más exhaustiva para subsanar cualquier otra diferencia

El peronismo busca de esta forma trabar el tratamiento de la media sanción en el Senado, algo que ya había deslizado ayer José Mayans sugirió que podrían pedir la nulidad por el escándalo del capítulo del tabaco. “Tengo entendido que hubo problemas allí con respecto a la redacción, lo que salió como despacho de comisión y la votación de la ley del tabaco. Hay que ver cómo termina. Si es que está incorrecto, se puede plantear la nulidad”, adelantó el jefe del bloque peronista.

FUENTE:LAPOLITICAONLINE