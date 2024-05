Osvaldo Jaldo durísimo contra la CGT: “Hacen paro para quedarse durmiendo”

El gobernador tucumano ratificó su alianza con Milei y cuestionó duramente la medida del sindicalismo: “A la Argentina no la vamos a sacar adelante durmiendo”.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ratificó su alianza con Javier Milei y salió a cuestionar duramente al sindicalismo por el paro nacional.

“Pregunto, los que hoy hacen paro ¿dónde están? Están durmiendo, están en la casa, están descansando”, lanzó Jaldo durante una conferencia de prensa que brindó este jueves en la Casa de Gobierno. “¿O dónde están los que hacen paro? Hacen paro para seguir durmiendo. A la Argentina no la vamos a sacar descansando, durmiendo”, agregó.

“Con el paro se pierde, con el paro no se gana. Y si no que alguien venga y me diga qué se gana”, afirmó el peronista Jaldo, con un discurso calcado e incluso más duro que el de figuras del gobierno nacional como Toto Caputo o Patricia Bullrich.

“Este tipo de medidas seguramente en otro momento hubiesen tenido un grado más de razonabilidad. Pero cuando la Patria está en peligro, a esto se lo saca trabajando, con esfuerzo, con sacrificio, no estando en la casa”, chicaneó Jaldo.

El mandatario tucumano advirtió que están estudiando la posibilidad de descontar el día a los empleados públicos que hicieron paro -aunque al mismo tiempo dijo que la actividad es normal- y le apuntó especialmente a los docentes y a los trabajadores de la UTA: “Están arriesgando las fuentes de trabajo y es grave. Yo les sugiero que cuiden su trabajo”.

fuente:lapoliticaonline