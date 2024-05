Javier Milei acusa a Luis Barrionuevo de “doble traición” y quiere sacarle el gremio

El Presidente quiere usar el castigo al gastronómico como gesto disciplinador al resto de la CGT. Por qué pasaron de aliados a enemigos.

Javier Milei quiere destruir a Luis Barrionuevo. El Presidente pretende que pierda el manejo de la federación nacional de gastronómicos, el único resorte sindical seguro que le queda luego que el Gobierno fallara en contra suyo en la pelea por el sindicato de la Capital, por lejos el más importante de la actividad.

No parece casual que luego que se desatara el enojo del Presidente con Barrionuevo, la Secretaría de Trabajo finalmente fallara en la pelea por la conducción del gremio de la Capital que le arrebató su excuñado Dante Camaño. Pero Milei quiere ir más allá y ahora busca correrlo de la conducción de Uthgra, la federación nacional de los gastronómicos, confirmaron a LPO fuentes al tanto de la guerra entre el Presidente y el sindicalista.

Las mismas fuentes confirmaron a LPO, que Milei acusa a Barrionuevo de “doble traición”. La primera, al quitarle hacia el ballotage el apoyo que le dio en la primera vuelta. La segunda, al incumplir su promesa de armonizar la relación del Gobierno con la CGT, cuando en enero volvieron a acercarse al inicio del gobierno de Milei. De hecho, el gastronómico se sumó al primer paro de la central sindical. En ese momento ya no hubo retorno.

Milei puso en marcha entonces una avanzada para despojar a Barrionuevo de su poder sindical, también con el fin de mostrar la caída del gastronómico como un ejemplo “aleccionador” para el resto de los líderes de la CGT que concretaron el contundente paro general de este jueves.

No es casual que la Secretaría de Trabajo haya decidido en la antesala a la huelga, otorgarle al rival de Barrionuevo la certificación de autoridades que avala a Camaño al frente de la seccional Ciudad de Buenos Aires, la cual se mantiene en disputa desde 2021.

En las elecciones de aquel año, se impuso Camaño pero los comicios fueron anulado por la Central aduciendo irregularidades. Desde ahí, se inició una larga pelea en la Justicia hasta recalar en la Corte, que aún no se expidió sobre el tema.

La gravitación en términos de afiliados de la seccional Ciudad de Buenos Aires es muy superior al resto del país. Por eso, en el Gobierno entienden que es un bastión clave para comenzar a erosionar el poder de Barrionuevo.

Con el reconocimiento del Gobierno, Camaño mostró lealtad a Milei, ya que los gastronómicos porteños que reportan al excuñado de Barrionuevo no se plegaron al paro. Incluso, lo pusieron de manifiesto en un video que replicó el vocero Manuel Adorni.

“Nadie me explicó para qué la hacen a la medida de fuerza”, dijo Camaño este jueves a Radio Con Vos. Además, acusó a su excuñado, que apoyó el paro de este jueves, de “cambiar siete veces de camiseta en el último año”.Y agregó: “No podés parar dos veces a un gobierno que todavía no se conocen entre ellos en el gabinete, que tienen un montón de cargos sin llenar todavía y, de yapa, venimos de cuatro años de decadencia y al que no le hiciste un paro”.

Sin embargo, se despega del Gobierno: “No lo he visto en mi vida. Si hace un año me preguntabas quién era Javier Milei, no sabía si era un rapero o un jugador de fútbol”.

Como fuere, lo cierto es que en el último locro que organizó la seccional de Camaño, estuvo presente la vicepresidenta Victoria Villaruel: “La conocí en el locro. Se le cursó invitación y vino. Me resultó simpatiquísima”, dijo Camaño.

Más allá de eso, la decisión de Milei de ir con todo contra Barrionuevo está tomada. El gastronómico fue el primer dirigente sindical que mostró apoyo al libertario e, incluso, le presentó a quien ahora es la expareja del libertario, la actriz Fátima Flórez.

También, dotó a Milei de una estructura de fiscales que el libertario no tenía hacia las generales de octubre. Sin embargo, ese apoyo se evaporó hacia el ballotage, lo que generó la primera discordia entre ambos.

En enero, cuando Barrionuevo volvió a acercarse a Milei, el Presidente le devolvió favores ordenando que las prepagas aporten al Fondo Solidario de Redistribución y colocando a gente afín al gastronómico en cargos claves para el sistema de salud.

Con el economista asumido en la Presidencia, la relación se recompuso en enero, cuando Barrionuevo le prometio interceder para apaciguar el vínculo entre el Gobierno y la CGT.

Ante eso, Milei tuvo un gesto concreto con el gastronómico: la Superintendencia de Servicios de Salud exigió a las prepagas que aporten el 20% al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), como lo hacen las obras sociales sindicales.

Pero poco después en la Casa Rosada se reavivó el malestar con Barrionuevo al advertir que las tensiones con la CGT persistían y, además, el gastronómico reaparecía en la escena pública con fuertes críticas al libertario.

“Estamos viviendo una pandemia sin virus”, dijo Barrionuevo a comienzos de abril, al analizar la escasa ocupación hotelera y el bajo consumo en centros turisticos en el último fin de semana largo. Ahí, fue rotundo: “Milei me defraudó”. Eso, para el Presidente, fue la segunda traición. Y la definitiva.

Poco después de las críticas abiertas de Barrionuevo, Dante Camaño presentó un pedido de certificación de autoridades a la Secretaría de Trabajo que conduce el exgerente de Techint Julio Cordero, algo que concedió este miércoles, previo al paro.

Con esa medida, este jueves la Central Uthgra que conduce Barrionuevo decidió intervenir nuevamente la seccional CABA y acusó a la Dirección de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo de otorgarle la certificación a Camaño “en CLARA VIOLACION (sic) a toda normativa vigente y a disposiciones anteriores emanadas de dicha Dirección”, según detalla el comunicado de la Central.

Además, voces del gremio que conduce Barrionuevo adelantaron a LPO que van a interponer un recurso jerárquico en la Justicia: “La Dirección de Asociaciones Sindicales tomó un decisión contraria a otras resoluciones anteriores del mismo organismo”, advirtieron en la Central de Uthgra.

También aclararon que se trata de una nueva intervención a la seccional porteña. La primera, que se mantenía en vigencia hasta el momento, remitía a un estado de acefalía de la seccional, ya que aún resta el fallo de la Corte para dilucidar autoridades.

La decisión de Barrionuevo de intervenir otra vez la seccional porteña es una réplica a lo que no dudan que se trata de una declaración de guerra por parte de Milei.

Frente a eso, en el ámbito sindical también comienza a circular la decisión del libertario de ir “por todo” contra Barrionuevo. Cerca del gastronómico muestran tranquilidad: “No hay ningún argumento legal contra la personería de Uthgra”, aseguran.

Más allá de eso, se permiten “pensar mal en lo político” y hacen conjeturas sobre posibles intentos de Milei para “influir en la decisión de la Corte” respecto a la elección de 2021 en la seccional porteña.

