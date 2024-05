Desde el Gobierno ya hablan de postergar el Pacto de Mayo porque se trabó la ley ómnibus

“Veremos si lo hacemos en mayo, si lo postergamos y si lo hacemos sin que esté tratada la ley”, afirmó Guillermo Francos en medio de la discusión en el Senado.

En el gobierno nacional ya hablan de postergar la firma del Pacto de Mayo debido a las trabas que el tratamiento de la ley ómnibus encontró en el Senado y con la certeza de que como mínimo el proyecto volverá a Diputados.

En un principio Javier Milei había anunciado que el pacto se firmaría el 25 de Mayo, pero con la condición de que se apruebe la ley. Luego el gobierno fue aflojando esa exigencia y admitieron que podría hacerse sin la norma sancionada.

Pero ahora vuelven las dudas. El ministro del Interior, Guillermo Francos, puso en duda que el acto se concrete en la fecha patria, aunque confió en que sacarán dictamen esta semana y hasta que el Senado podría tratar la ley antes del 25.

“Es nuestra intención (que se apruebe la semana que viene), pero no depende de nosotros. En el Senado nosotros somos muy minoría”, declaró Francos en radio Rivadavia. “Puede ser que algunos senadores no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo”, reconoció.

“Tampoco me parece tan importante, si se termina bien y si no se termina veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté tratada la ley”, planteó el ministro del Interior.

“Son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos cómo termina todo esto. Es una película de suspenso: si se aprueba o no se aprueba, se llega, no se llega. Son temas que nosotros no manejamos y dependemos de la voluntad de los senadores”, lamentó Francos.

“No lo estoy planteando (la posibilidad de que se postergue el Pacto), digo que veremos qué es lo que pasa. Cuando sepamos exactamente qué fecha manejamos, tomaremos la decisión. Hasta ahora la decisión es ir al 25 de Mayo”, amplió el ministro.

De todos modos, Francos dijo que este martes esperan avanzar en un acuerdo con la oposición dialoguista. “Esperamos para hoy tener más o menos definido el dictamen final. Ha habido algunas propuestas de modificación de algunos sectores y estamos tratando de conciliarlas entre todos, y creo que al final del día tendremos un dictamen final”, completó el funcionario, aunque el panorama en el Senado es que recién el jueves podría firmarse.

fuente:lapoliticaonline