Lapidario Informe de la BBC sobre la gestión de Javier Milei (VIDEO)

La cadena británica de televisión BBC publicó un duro informe sobre la realidad económica del país, en donde se hace hincapié en el aumento de los indicadores de la pobreza que arrojaron los primeros meses de la gestión de Javier Milei.

La crónica periodística fue realizada por la periodista Ione Wells, quien la semana pasada le realizó una “incómoda” entrevista al Presidente.

“Este fue una vez un país rico. Algunas de estas personas fueron alguna vez de clase media. Muchos dicen que se avergüenzan de estar ahora en este comedor social sólo para alimentar a sus familias. Es difícil comer con dignidad“, comienza el video publicado por la cadena de televisión.

En las imágenes se muestran a personas en un comedor del conurbano bonaerense. Allí, una de las trabajadoras señaló que la demanda de comida en estos lugares aumentó, y que, incluso, familias enteras se acercan a estos lugares en busca de alimento.

“Ha aumentado la demanda de comedores sociales por parte de personas en situación de calle desde el cambio de Gobierno. No solo hay personas sin hogar, hay familias enteras que vienen en busca de un plato de comida”, dice la trabajadora en el video.

Luego, se muestra un fragmento de la entrevista que Wells le realizó a Milei la semana pasada, en la cual la periodista le consulta por los precios en el país, y las dificultades de los trabajadores para cubrir la canasta básica de alimentos.

“La información que tiene la gente son los precios que ve en el supermercado ¿Usted sabe cuánto vale el litro de leche en un supermercado de Buenos Aires?”, consultó la conductora.

“¿Usted sabe cuántos bienes patrimoniales existen en una economía? No se hace economía basándose en el precio de un activo individual. Lo primero es que en economía los milagros no existen. ¿Cuál habría sido la alternativa? ¿Seguir imprimiendo dinero como la administración anterior? Eso genera inflación y acaba afectando a los más vulnerables. Ese no era el camino”, respondió Milei.