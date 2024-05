También, la exvicepresidenta advirtió por posibles “cambios de votos” en la Ley Bases.

En un nuevo video compartido en la red social Tik Tok, la exvicepresidenta Cristina Kirchner recibió a la nueva conducción de la Federación Universitaria de La Plata (FULP). La referente opositora aprovechó el encuentro para difundir críticas al acuerdo en materia presupuestaria entre el gobierno de Javier Milei y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Dijo “tener miedo” de que eso “signifique cambios de votos en el Congreso, en la Ley Bases, que es una ley nefasta”.

“La verdad que me parece una suerte de estafa a toda la gente. La movilización fue impresionante. ¿Cómo pueden dejar afuera a 60 universidades?”, le reprochó al oficialismo, mientras charla con los estudiantes en el Instituto Patria. Para la extitular del Senado, este tipo de maniobras “destruyen a la política mucho más porque, en definitiva, hay algunos que arreglan y hacen la ‘agrupación por la mía’ mientras que el resto queda completamente colgado”, publica La Nación.

Como una suerte de pronóstico de la sesión que tendrá lugar la semana próxima en el Senado para tratar la iniciativa que impulsa el oficialismo, Fernández de Kirchner se mostró confiada en que “van a conseguir la aprobación y después ‘si te he visto, no me acuerdo”. En los últimos segundos de la grabación que subió a la plataforma de origen china, hizo una escueta mención a un logro del que Milei suele jactarse con regularidad: el superávit.

“El superávit trucho que tiene lo mantiene no dándole a las instituciones la plata que les tiene que dar, que les corresponde por presupuesto o funcionalidad. Por eso arreglaron la vidriera y dejaron atrás a todos. La ñata contra el vidrio. La verdad que está muy mal. Habla muy mal”, sentenció.

La explicación del Ejecutivo sobre el acuerdo con la Universidad de Buenos Aires

Horas antes de conocerse el video protagonizado por Cristina Kirchner, el vocero presidencial Manuel Adorni celebró la decisión de que la casa de estudios suspendiera la emergencia presupuestaria y desmintió que haya una “preferencia” con respecto al resto de las universidades del interior del país.

En su conferencia de prensa habitual, explicó que no debe generalizarse un acuerdo presupuestario debido a que los requerimientos no siempre son los mismos. “Nosotros conversamos con cada una de las universidades del país para ajustar los presupuestos y las necesidades a lo que a cada uno le pasa”, aclaró.

Y sumó: “Como se supo ayer el de la UBA, ya se van a ir conociendo los distintos acuerdos con los que estamos tratando de sortear los problemas. Como desde que inició todo este conflicto, el diálogo siempre estuvo abierto”. Asimismo, ratificó el aumento del 270% de los gastos discrecionales y del 300% en las partidas.

“Cuando -en medio de este recorte de gastos públicos para ajustar las cuentas- obtenemos resultados más veloces de lo que esperábamos y logramos el superávit financiero, podemos tomarnos algunas liberalidades”, explicó en este marco, y respecto a la posible suspensión del aumento de las tarifas de gas, y agregó: “Uno tiene la facultad de ir ajustando y acomodando muchas cosas para que no haya un peso adicional sobre la gente”.

