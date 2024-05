Mayans: “Los gobernadores que están a favor de la Ley Bases no defienden los intereses del país”

El jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria propone que el proyecto aprobado en Diputados vuelva a foja cero. Y dijo que se opone “a que desguacen y entreguen” a la Argentina

Aunque el plan del gobierno de Javier Milei era llegar al 25 de Mayo con la Ley Bases aprobada por el Congreso, todo indica que la foto del Presidente rodeado por los gobernadores que le brindan su apoyo no podrá hacerse en esa fecha. Desde la Casa Rosada consideran que José Mayans, jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, es uno de los responsables de atentar contra el consenso logrado en Diputados y boicotear la iniciativa en la Cámara Alta. Pero el legislador formoseño lo niega y asegura que tiene sus razones para que el proyecto vuelva a foja cero y sea tratado con tiempo y como corresponde.

“Los gobernadores que están a favor de la Ley Bases no defienden los intereses del país”, afirmó Mayans al ser entrevistado en “A Confesión de Parte”, el programa que conduce Romina Manguel por FM Milenium. “Es una ley que va a marcar un antes y un después de los argentinos porque le otorga al Presidente facultades especiales y eso está en contra del artículo 29 de la Constitución”, indicó.

“Una persona que no gana USD 1000 es pobre y el que gana USD 500 es indigente”, enfatizó al recordar que “Milei le dijo al pueblo que iba a dolarizar, y sólo dolarizó la inflación y las tarifas”.

Si bien el senador admitió que “el gobierno negoció con los diputados” para obtener la media sanción, recordó que “no hizo lo mismo con las provincias” y que, de aprobarse, “la ley le va a causar serios problemas al país”.

Para Mayans, la Ley Bases “es una pantalla” para tapar la crítica situación económica que viven los argentinos. “Festejan que tenemos una inflación del 8,8% en dólares, mientras lo único que está en pesos es el salario”, enfatizó el senador, que puso como ejemplo que “la canasta básica de alimentos está mil dólares” en comparación de los haberes de un jubilado, que está en $171 mil; y el salario mínimo de un trabajador, que es de $230 mil.

El jefe de los senadores de la oposición se opone a que el Presidente obtenga el poder absoluto porque lo único que logrará es “complicar más al país”. Mayans dijo que la Ley Bases “no es la forma de llevar leyes al Gobierno sino una reforma constitucional encubierta”.

Y agregó: “Ellos quieren un estado bobo que no moleste a las 20 empresas más importantes del país. Si quieren discutir leyes hay que hacerlo como corresponde, porque los senadores no respondemos al interés de los empresarios”.

En ese sentido, destacó la necesidad de presentar leyes para cada uno de los puntos clave -como el sistema previsional, el sistema educativo y la reforma laboral, entre otros- y discutirlas artículo por artículo.

En todo momento, durante el reportaje, el senador intentó diferenciarse del trabajo hecho por los diputados. “Lo que hicieron ellos fue votar por capítulos, no por artículos. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que aprobaron. No se tomaron el tiempo de votar las cosas como corresponden. Con un paquete de 300 leyes, todo se hace una ensalada rusa”, se lamentó. Por eso, insistió en “retirar el proyecto de la Ley Bases y empezar de nuevo”.

“Me opongo a que desguacen y entreguen el país”, enfatizó Mayans, quien dio a entender que muchos de los senadores que apoyan la iniciativa de Milei es porque “recibieron presiones económicas”. “¿A vos te parece que la argentina pueda cederle sus recursos por 30 años a una empresa que no conoce?”, cuestionó. “Eso es entregar el país directamente. Estamos hablando de ceder el litio y la minería por 30 años sin reglas”, puso como ejemplo.

Por último, dijo que desde que Milei le está dando la espalda al pueblo desde que asumió y puso en duda las encuestas que le siguen dando altos índices de aprobación en la opinión pública. “Ellos controlan a los medios de comunicación y las redes”, concluyó el senador.

Mientras tanto, el Gobierno se enfrenta a la compleja decisión de definir hasta dónde cederá sus banderas para conseguir los tan ansiados y promocionados dictámenes, ante un grupo de la oposición dialoguista que tomó la ventana que abrió la Casa Rosada y aprovecha, a medida que pasan los días, a armar un festival de modificaciones no solo sobre la Ley Bases sino también el paquete fiscal.

