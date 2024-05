Por la fuerte recesión, Pymes deben endeudarse para pagar el aguinaldo

La caída en la producción resiente el balance de las pequeñas y medianas empresas. Ya planean estrategias para cancelar el Sueldo Anual Complementario: líneas de créditos o, las más afectadas, pago en cuotas.

como informó oficialmente el Indec este miércoles, en marzo el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 8,4% respecto al mismo mes de 2023. Sobresale la baja de la Construcción en un -29,9% y de la Industria manufacturera en -19,6%. En este contexto, el balance de las pymes se resiente y buscan financiamiento en los bancos para afrontar el medio aguinaldo.

Y aunque la política crediticia comience lentamente a reactivarse, el problema es que el sector privado se reencuentra con el crédito en un contexto de recesión y caída de ventas. Hace tiempo que las pymes vienen advirtiendo por las consecuencias de una corrección del tipo de cambio del 118% y un ajuste de precios relativos sin coordinación previa.

Con el último dato de febrero proveniente del SIPA, que registra 62.900 empleos perdidos dentro del sector privado registrado, y un nivel de caída que no garantiza haber encontrado piso, las pequeñas y medianas empresas se encuentran en la situación de cancelar la primera parte del Sueldo Anual Complementario (SAC).

“Antes no teníamos crisis de actividad, luego fuimos entrando a una crisis de utilidad, por eso al bajar fuertemente el consumo en diciembre en adelante nos pega fuerte porque no llegamos a tener fortaleza económica ni financiera”, explica Alfredo Gónzalez, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

