China: atacan a puñaladas a 4 profesores estadounidenses

Cuatro académicos norteamericanos que se encontraban en China por un intercambio académico acabaron ensangrentados en el parque Beishan.

Impresionantes imágenes de personas en el suelo cubiertas de sangre en un parque convulsionaron las redes sociales en las últimas horas. Más tarde funcionarios estadounidenses informaron que se trataba cuatro profesores norteamericanos de un agredidos en el parque Beishan de la ciudad de Jilin, al noroeste de China.

El violento episodio, no esclarecido aún, ocurrió el lunes (10/06) durante una visita del cuerpo académico al templo del parque.

En el video se ven a los académicos de Cornell College (universidad privada de Iowa) tendidos en el suelo, algunos con gestos y muecas de dolor y otros con sus manos ensangrentadas en el lugar de las heridas.

Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias del ataque ni sobre la condición actual de los profesores, fuera de las declaraciones de una familiar del profesor agredido y del informe policial que sugiere que el agresor ha sido un hombre.

El diputado de Iowa, Adam Zabner, declaró a Reuters que su hermano ha sido una de las víctimas. “Mi hermano, David Zabner, resultó herido en el brazo. Hablé con David… se está recuperando de sus heridas y está bien. Mi familia está increíblemente agradecida de que David haya sobrevivido a este ataque”.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, escribió en X (Twitter) que estaba en contacto con el Departamento de Estado de USA sobre el “horrible” ataque y agregó: “Por favor, oren por su recuperación total, su regreso seguro y el de sus familias aquí en casa”. Las autoridades estatales están tomando las medidas necesarias para garantizar que las víctimas primero reciban atención de calidad y luego salgan de China de una manera médicamente viable.

Apuñalados cuatro profesores estadounidenses en China. La policía confirma la detención de un sospechoso de una agresión cuya motivación aún se desconoce. Pekín dice que se trata de un incidente "aislado". Los profesores participan en un programa de intercambio educativo. / ajr pic.twitter.com/yi6LKfOvT7 — DW Español (@dw_espanol) June 11, 2024



Mutismo en China

Si bien el Ministerio de Asuntos Exteriores y la policía local hicieron oficial el apuñalamiento, los medios chinos bloquearon la difusión de las imágenes y no refirieron la tragedia. El único que se habló del asunto fue Hu Xijin, ex director del diario oficalista Global Times: “En primer lugar, condeno este ataque. Y quiero decir: este incidente es un caso aislado en la sociedad china más amplia. El sentimiento del público general hacia los turistas extranjeros en los mercados y lugares turísticos es amistoso”, explicó. El portavoz de la cartera de asuntos exteriores, Lin Jian, en la rueda de prensa diaria, dijo que cree que se trata de “un caso aislado, que no interrumpirá los intercambios normales con Estados Unidos”. La pequeña universidad Iowa está asociada con la universidad cercana a la ciudad de Jilin. El intercambio educativo tenía como objetivo fortalecer los lazos académicos y culturales entre China y Estados Unidos en medio de la alta tensión diplomática y enemistad creciente.

Según supo The Guardian, hay menos de 900 estudiantes de intercambio estadounidenses que estudian en China, en comparación con más de 290.000 estudiantes chinos en Estados Unidos. La amplia brecha se debe a la suspensión de los programas de estudio con China en diversas universidades norteamericanas tras la advertencia disuasoria del Departamento de Estado de Estados Unidos que cita un alto riesgo de detenciones arbitrarias y prohibiciones de salida antes del cese de la estadía académica. Por su parte, el presidente Xi Jinping ha revelado un plan para invitar a 50.000 jóvenes estadounidenses a China en los próximos cinco años.

