Petroleros amenazan con parar Vaca Muerta

“Van a tener que arreglar este quilombo”, desafío el líder de los petroleros bajo amenaza de parar Vaca Muerta, por salarios y contra la Ley Bases y Ganancias.

La asamblea del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, la primera tras la muerte del histórico Guillermo Pereyra, fue multitudinaria y mostró que los ánimos de los petroleros están más que caldeados, no solo por la Ley Bases y el rechazo a la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, sino también por los salarios.

“Van a tener que arreglar este quilombo y espero que sea esta semana, porque si no la semana que viene estamos de paro”, fue la advertencia de Marcelo Rucci, secretario general del sindicato que amenaza nada menos que a Vaca Muerta.

Además de la amenaza con ir a paro de actividades de no regularizarse la situación de trabajadores de la industria con sueldos por debajo de la canasta básica, apuntan al rechazo a la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y señalan que es “una lucha que tenemos que dar”.

“Vienen momentos difíciles. Hagamos valer este sacrificio, este sueño argentino que fue gracias a los trabajadores petroleros. Las consecuencias de todo esto, que muchos quieren que pase, la van a pagar ellos”, advirtió.

Enojo de petroleros

“Cualquiera que agarrara un micrófono acá se expresaría con esa vehemencia, ese enojo, esa rabia que tenemos los que laburamos”, marcó Marcelo Rucci al inicio de su discurso. “La ley Bases no hay un solo artículo que sea beneficioso para los trabajadores. Todos hablan de quitarnos derechos, sumar al Impuesto a las Ganancias, de quitarnos la libertad de expresión, el derecho a la huelga, a manifestarnos, el derecho a decirles que no nos pasan más por encima. Por eso nos paramos, defendemos los derechos de nuestra familia, nuestro pueblo, porque somos patriotas”, aseguró. Dijo también que el Impuesto a las Ganancias es una “lucha en la que hemos fallado no solo con este gobierno, sino también con los anteriores. Ustedes son de primera, pero les pagan como de cuarta. Acá es más fácil meterle la mano en el bolsillo al laburante que ir a plantarse en el gobierno y decirle no saque más con impuestos”. La Ley Bases restituía la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, pero tras la votación con mayoría en contra, vuelve a la Cámara de Diputados para su nuevo tratamiento. La alícuota mínima que proponía era del 5% sobre la ganancia neta y se incrementaba hasta el 35% de acuerdo al nivel de ingresos. “Si hay algo que comparto con el presidente de la Nación (Javier Milei) es que en el Senado, en la Cámara de Diputados, está lleno de ratas inmundas porque nosotros los elegimos para que defiendan los intereses de los argentinos y los trabajadores y fíjense como nos pagan. De los beneficios de la industria viven muchos y del esfuerzo de ustedes”, subrayó Marcelo Rucci .

“La ley de Hidrocarburos a medida de la industria, la Ley Bases a medida de las corporaciones ¿Qué más tenemos que poner nosotros? Hemos sido dialoguistas, hemos ido por el camino que nosotros considerábamos que era el que había que seguir, pero ya no da más esto. La soga la van a cortar ellos. No tenemos tiempo de que nos boludeen”, señaló. La vuelta del Impuesto a las Ganancias a Diputados “es una pelea que nosotros tenemos que dar. Jamás los voy a llevar a un lugar sin salida. Hoy el Senado de la Nación y la cámara de diputados son empleados de las corporaciones. Esto no se trata de partidos políticos, se trata de defender a los trabajadores. La Ley Bases los cagó a todos”, marcó.

FUENTE: URGENTE24