Milei consagró una semana de éxitos que dan respiro a su gobierno

La aprobación en el senado de la ley bases en general, un nuevo préstamo del FMI, la renovación del Swap con China, y su participacion en el G-7 dan brillo a una gestión que venia de fuertes turbulencias.

Luego del espionaje y salida de Posse, y el escándalo de Petovello por los alimentos vencidos, al gobierno libertario de Javier Milei, le comenzó a salir el sol en la semana que termina.

LEY BASES

Aún siendo una victoria pirrica la del senado, esta le permitió a Milei con el voto de Villarruel aprobar en general la ley bases, logrando así un mensaje para los mercados financieros que respondieron favorablemente.



SWAPP CON CHINA

Era preocupante la no renovación del Swapp con los chinos, porque se tendría que haber desembolsado una suma de U$S 2.900.-millones de dólares antes de fin de mes y otros U$S 1.900 en Julio lo que habría impactado negativamente sobre las reservas del Banco Central.



NUEVO PRESTAMO DEL FMI

Tambien el organismo internacional dio vía libre a un nuevo préstamo para la Argentina por U$S 800.000.000.- que vienen bien para consolidar las todavias pobres reservas con las que cuenta el país.-



G-7

Milei participo del G-7 como orador sobre Inteligencia Artificial y logró importantes contactos y fotos con los máximos lideres mundiales.





REUNION CON XI-JIANPING.

La reunión entre el presidente libertario y su par chino fue confirmada horas después de que el Gobierno consiguiera la renovación del swap con ese país por US$ 5.000.

El 4 de julio podría ser una fecha tentativa, según algunas fuentes, pero falta confirmarlo con precisión. Si sucediera, sería unn dato llamativo, por la coincidencia con el Día de la Independencia estadounidense para un viaje de un mandatario abiertamente pronorteamericano como el libertario.



En tiempos de redes y puro marketing político, los logros de Milei en esta semana deben ser aprovechados por él y sobre todo porque quienes lo acompañan en la gestión de gobierno, lo logrado no significa una carta blanca para cometer errores o seguir sometiendo al pueblo argentino a un ajuste feroz, es el momento de buscar la forma de aprovechar esto para crear empleo, controlar mas los precios, y de una vez toda, denunciar con las pruebas que ya tienen a los corruptos que vaciaron millonarias cajas del estado durante los últimos años, sean del partido que sean, esta es una oportunidad que no se debe desaprovechar.