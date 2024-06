San Miguel de Tucumán: Vecinos del barrio Elena White se beneficiarán con un plan integral de urbanización

La Municipalidad está realizando trabajos de pavimentación con hormigón, iluminación y nuevas redes de agua potable y cloacas. La intendenta Chahla supervisó junto a el secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklián este viernes las obras, que tienen un avance del 80%.

Las familias del barrio Elena White, ubicado en la zona suroeste de la capital, se verán beneficiadas con un plan integral de obras de urbanización que está ejecutando la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Los trabajos incluyen la pavimentación con hormigón en un tramo de 500 metros de la calle Ingeniero Farías, desde el 2200, la construcción de nuevas redes para el servicio de agua potable y cloacas, y la instalación de iluminación LED, entre otras mejoras.

La intendenta Rossana Chahla visitó este viernes el barrio para supervisar las obras, que tienen un avance del 80%.

“Hablamos con muchos vecinos y nos dicen que están esperando desde hace 20, 30 años, para que estas obras se hagan realidad porque acá no tenían pavimento. Nuestra gestión está basada en hechos, no es improvisada, sino que se trabaja, planifica y ejecuta, porque es la única manera en que vamos a lograr la ciudad que queremos”, resaltó la jefa municipal.



La intendenta ratificó su compromiso de encabezar una gestión que trabaje “en el territorio y no detrás de un escritorio”.

En este sentido, informó que “de los 309 barrios que tiene San Miguel de Tucumán, ya se han recorrido 75 para hacer un diagnóstico y ver qué le falta a cada sector”. Chahla anunció que “hasta fin de año desde el Municipio se va a intervenir en 45 de estos barrios para llevar soluciones”. Y agregó: “Los vecinos no tienen nada que agradecer porque nuestra obligación es darles respuestas”.

Además, informó que el Municipio también visitará el barrio Ampliación Elena White, próximo al lugar donde se está realizando el operativo, para llevar soluciones a algunos problemas que le acercaron algunos vecinos. “Queremos ayudar y trabajar junto a ellos”, remarcó.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklián, informó que en el barrio Elena White viven aproximadamente 6000 personas que serán beneficiadas con un plan de obras que tiene como objetivo mejorar la accesibilidad. “No es solo el tema del pavimento, sino además el trabajo que se está haciendo con las conexiones de agua y cloacas, además de mejoras con la iluminación”, explicó.

Agregó que “también se va a mejorar el entorno urbano del sector, por lo que se van a colocar nomencladores para identificar las calles del barrio, que hoy no tienen esos elementos, al igual que las numeraciones domiciliarias, con lo que se está dando un sentido de pertenencia a cada uno de los vecinos”.

El secretario de Obras Públicas informó que los 500 metros de pavimento que el Municipio ya va completando en un 80% en la zona forma parte de una primera etapa del proyecto. “Vamos a hacer más cuadras de pavimento en este sector, seguramente en otras cinco cuadras, hasta que lleguemos a la zona de la escuela”.

Finalmente, apuntó que “este es un trabajo integral y no solamente un maquillaje, ya que llevará soluciones reales a la gente, con mejoras en la accesibilidad”.

Esto dicen los vecinos



José Villacorta, vecino del barrio Elena White, agradeció a la Municipalidad por las obras. “Hace 50 años que estábamos esperando este pavimento. Solamente teníamos cordón cuneta. Era una lucha para que entren los colectivos, a cada rato venía la máquina a hacer pozos, nos llenaban las veredas de tierra y escombros”, expresó.

El vecino dijo que solicitaron a la intendenta que se extienda la obra de pavimento en la calle Ingeniero Farías para facilitar el ingreso de las unidades de la línea 10, que llegan hasta la escuela del barrio. “Esto nos va a cambiar la vida. Estamos muy felices, porque hace mucho tiempo estábamos esperando esto”, completó.

Carlos González, otro vecino de la zona, dijo que esperó 33 años para que llegue el pavimento al barrio. “Hemos esperado toda la vida este momento y bueno, está cumpliéndose ahora el deseo de todos los vecinos, no solamente mío. Estamos todos contentos, porque siempre esperamos que los señores políticos se acuerden del barrio, que lo mejoren y me alegro de que la señora Chahla se haya acordado de nuestro barrio”, enfatizó.

El vecino agregó que “el pavimento va a tener mucha importancia, porque aquí van a poner más negocios y los ómnibus van a poder aumentar la frecuencia”.

