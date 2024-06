CORRUPCION: Patricia Bullrich presentó la denuncia contra su exsecretario de Seguridad y lo reemplazó por la cordobesa Alejandra Monteoliva

La ministra desplazó a Vicente Ventura Barreiro por haber intentado “interferir” en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal.

a ministra de Seguridad, Patricia Bullich, designó a Alejandra Monteoliva como Secretaria de Seguridad en reemplazo de Vicente Ventura Barreiro, a quien desplazó por haber intentado “interferir” en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal. Además, por ese motivo, denunció a su ex número dos ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Alejandra Monteoliva, que se convertirá de esta forma en la número dos de la cartera dirigida por Bullrich, se desempeñó como ministra de Seguridad de Córdoba, desde septiembre hasta diciembre de 2013, durante el gobierno de Juan Manuel de la Sota, cuando enfrentó el acuartelamiento de la Policía provincial

Entre 2015 y 2020 Monteoliva ocupó los cargos de Directora Nacional de Gestión de Información Criminal y Directora de Operaciones de las Fuerzas Federales.

Ventura Barreiro fue destituido “por haber intentado interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal”, según publicó la ministra Bullrich en redes sociales.

En esa línea, la funcionaria del Gobierno nacional afirmó que realizó una presentación ante la Oficina Anticorrupción a cargo de Alejandro Melik. “También, hice la correspondiente denuncia a la Oficina Anticorrupción para que tome intervención”, sostuvo Bullrich.

Y agregó: “Esta licitación de servicios de comida es un proceso inédito porque rompe con un monopolio de muchos años y permite participar a más de 300 empresas, cuando venían participando históricamente un grupo de solamente 15″.

Barreiro era quien secundaba a Bullrich al frente del Ministerio y, antes de desembarcar en el Ejecutivo, había pasado por la administración de la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal. Durante la gestión de Vidal ocupó el cargo de subsecretario de Planificación, Gestión y Evaluación del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, desde donde secundaba Cristian Ritondo.

También formó parte de la campaña del propio Ritondo a la gobernación bonaerense, que luego el actual legislador declinó para integrar el equipo de Bullrich.

La denuncia contra Ventura Barreiro

Según consta en la denuncia a la que accedió Infobae, Ventura Barreiro preguntó días atrás a autoridades del Servicio Penitenciario Federal, manejado Fernando Martínez, “por las licitaciones de comidas para los internos de las prisiones federales”, y expresó en el presunto diálogo que “cuando la ministra se fuera, él iba a ser el próximo ministro de Seguridad”.

“Le dijo también que él no era ‘policía de policías’ y que estaba interesado en saber cómo iban a estar redactados los pliegos de la licitación de comidas para las cárceles federales. También le preguntó por la readecuación de precios de las adquisiciones ya realizadas, que se manejan por el sistema de ‘legítimo abono’. Agregó que detrás de las empresas que esperaban participar estaba [el exministro del Interior alfonsinista, Enrique] ‘Coti’ Nosiglia y su gente, y que las empresas se manejan poniendo plata siempre para que las cosas funcionen y que ésa es una práctica habitual”, señala el texto.

“El declarante manifiesta que le respondió que él no necesitaba nada, que había insistido mucho para que la designación de su propio cargo fuera ad honorem porque sabía que ‘este flagelo de las empresas cartelizadas’ era un fenómeno arraigado durante mucho tiempo y que quería erradicarlo”, añade la denuncia.

En respuesta, según el escrito, Ventura Barreiro le dijo a Martínez que “de todos modos, las empresas ponen plata siempre, a lo que el declarante reiteró que él no necesitaba nada y que el que necesita realmente las cosas es el Servicio Penitenciario, algo que como Secretario de Seguridad él lo tenía que saber”.

“El dicente añadió que, ya que estaba, le dijera a las empresas que no pusieran más plata en ningún lado. El Secretario de Seguridad le pidió entonces que le dé el nombre de un abogado de su confianza para que arregle con las empresas, a lo cual el manifestante le dijo que no tiene abogados, que no se maneja con abogados. Ante la insistencia del Dr. Ventura Barreiro, el declarante siguió negándose y el Secretario de Seguridad le pidió que le envíe un pliego de las licitaciones, tal como van a salir”, continúa.

Sin embargo, el declarante sostuvo que “no le envió el pliego y, ese mismo día, por la tarde, Ventura Barreiro insistió con el requerimiento, a lo cual el dicente le dio un pliego de contratación de alimentos crudos, a pesar de que lo que él pedía eran los pliegos de alimentos cocidos”. Ante esa situación, a las dos horas el exsecretario “le envió ese mismo pliego con correcciones y agregados que él sugería realizar”.

De esa manera, “el declarante envió los dos archivos al área técnica, encabezada por el Director General de Administración, Prefecto Jorge Quintraman, a fin de que examinara lo que pedía el Secretario de Seguridad. Dos o tres días después le llegó la devolución técnica con la comparación de ambos documentos”.

En ese sentido, la denuncia notifica que las modificaciones requeridas coincidían con “los pliegos habituales que precisamente se estaban cambiando a fin de aumentar la participación de las empresas”. Por ese motivo, el declarante advirtió que dicho pliego “necesariamente debía estar redactado por una empresa, ya que en dos horas no se podía haber realizado esas observaciones, coincidentes con los pliegos anteriores”.

Según consta en la denuncia, los cambios sugeridos a través de Ventura Barreiro estaban enfocados en los antecedentes de las empresas, “de las que se pretendía que tuvieran experiencia en establecimientos penitenciarios; que la empresa poseyera una planta de elaboración a menos de cien kilómetros de distancia de la unidad penitenciaria; y solicitaba que se desestimara cualquier oferta que se realizara por debajo del diez por ciento (10%) del precio testigo, a lo que llamaban ‘precio vil’”.

A raíz de eso, Martínez declaró que intentó investigar para saber quién estaba detrás de todo ese movimiento, “a fin de ponerlo en conocimiento de la superioridad”. En ese sentido, el pasado 13 de junio recibió al Director General de Asuntos Prioritarios, Daniel Barberis, a quien el Titular de la Unidad de Gabinete de Asesores le había encomendado averiguar qué estaba ocurriendo con las cárceles debido a los pagos atrasados de la comida.

“Durante esa visita, Barberis le preguntó qué pasaba con la comida y si conocía a Maximiliano Rima. El declarante le dijo que no, pero que casualmente el día anterior el Secretario de Seguridad le había preguntado también por el tema de las comidas y le contó todo lo que había sucedido en la reunión. Después de unos días, Ventura Barreiro volvió a hablar con el declarante por WhatsApp para preguntar qué había sucedido con el pliego corregido”, explica el texto.

FUENTE:PERFIL