Un pacto sin consenso, no es un pacto

La palabra pacto viene del latín pactum (acuerdo, algo ensamblado, trabado, asegurado y establecido. Y según la Real Academia Española es un: ” concierto o tratado entre dos más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado.

Lo que se firmara este este 9 de Julio en Tucumán, denominado Pacto de Mayo por el presidente Milei, más que un pacto es una imposición a las provincias y las instituciones todas de la Nación, ya que los puntos que el mismo comprende fue impuesto de forma unilateral por el propio Milei, sin haber consensuado nada con los otros firmantes.

Además al no firmar la Provincia de Buenos Aires junto a la Pampa, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego dicho pacto, ya tenemos un porcentaje grande de los habitantes de este país que no están de acuerdo, tampoco serán participes los miembros de la Corte Suprema, invitados a firmar el pacto, pero que declinaron la invitación.

Asimismo de los ex presidentes invitados solo concurrirá Mauricio Macri, mentor y principal soporte político de Milei.

Un pacto, sin acuerdo, sin discusión , sin haber convenido lo que se firmara, no es pacto es una exigencia una orden, que algunas provincias aceptan con la esperanza de recibir los recursos que les corresponden y que hoy la nación les restringe o niega deliberadamente.

Lo más grave de este supuesto Pacto, es lo estipulado en su punto 7 que textualmente dice : ” 7- El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país “, lo que claramente expone que el presidente Milei prometió a sus “amigos inversores” entregarles la posibilidad de explotar los preciados y valiosos recursos naturales del país, seguramente a un precio vil y con socios locales que si analizamos en profundidad ya son parte de este gobierno.

Al final el Pacto de Mayo es un apriete más del gobierno de Milei, para vender en sus redes de comunicación un logro, que no lo es.

Juan Rivadeneira

editor