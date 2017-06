Gladys en su debut en el Bailando presentó a su novio de 28 años

Tras ganar el Premio Gardel, Gladys “La Bomba Tucumana” debutó en la pista del Bailando 2017. Junto a Facu Arrigoni, la cantante hizo su primera presentación al ritmo de “Eruption” de One WayTicket.

No fue el debut soñado para “La Bomba” dentro de la pista. La cantante se llevó tan solo 11 puntos de 30 y algunos jurados fueron muy duros con la tucumana:

“Se notó que ensayaron poco. Te noté cómo perdida, creo que lo pueden mejorar. Creo que te faltó energía” le indicó Ángel de Brito, que le puso un 3.

Por su parte, Marcelo Polino se mostró enojado por los comentarios de Gladys sobre Lali Espósito después de los Premios Gardel y puntuó con un 2 a la pareja. Pampita los calificó con un 6.